Návrat z emigrace jsem obrečela, říká Töpferova dcera Marta

"Přiletěly jsme tehdy do Amsterodamu letadlem a odtamtud jsme přijely vlakem do Prahy a zavolaly jsme tátovi, že jsme tady. Když jsme přejížděly hranice, měly jsme slzy v očích," vzpomínala Töpferová, která se se sestrou poprvé vrátila v roce 1991.

Matka s dcerami emigrovala, když Martě bylo 11 let. "To byl šok. Bylo to složité období. Nechala jsem tady kamarády, spolužáky," přiznala.

Poslední dobou se do Česka vracela kvůli svému novému albu Milokraj, které je vůbec první, jež natočila s českým muzikantem.

"Tomáš Liška, skvělý kontrabasista, se mi svého času ozval s tím, že slyšel moje cédéčko a že by se mnou rád něco natočil. Tak jsme to vyzkoušeli a začali jsme jezdit po vystoupeních a zpívat můj španělský a latinský repertoár," vyprávěla zpěvačka.

Na svém novém albu, které začne představovat na svém nadcházejícím turné, se začala věnovat českému a slovenskému folkloru.

"Poslední dobou mě ta lidová hudba hodně oslovuje. A na festivalech na Moravě jsem začala nacházet podobný temperament v hudbě jako třeba v té španělské nebo v mexické," dodala.

Juraj Jakubisko, Marta Töpferová a Pavlína Jágrová v Show Jana Karuse

Pozvání do Show Jana Krause přijali také československý Fellini, režisér Juraj Jakubisko a neteř Jaromíra Jágra, módní blogerka Pavlína Jágrová.