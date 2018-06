Ondráčková ze Snídaně ukázala přítele, pak dostala auto od jiného muže

Partnerem Marty Ondráčkové je frontman skupiny One Life Jakub Dřímal. O moderátorku prý usiloval tak dlouho, až mu nakonec podlehla. O lásce na první pohled tak nemůže být řeč.

"Ten muž si vybral mě, rok mě přesvědčoval, a já pak podlehla. Ačkoliv jsme spolu teprve půl roku, už máme společnou dovolenou, společného psa a společné bydlení. Teď mě napadají jen ty další dva stupně, uvidíme, jak se to vyvine," uvedla Ondráčková na kameru iDNES.cz.

Paradoxem je, že pouhý den poté, co partnera oficiálně představila, dostala k třicátým narozeninám luxusní auto od zcela jiného muže.

"Něco k narozeninám čekám od rodiny, jestli to bude vyplněno, se uvidí. A pak mám jeden prozrazený dárek, a sice nové auto. Není od mého přítele, ale od autosalonu, ve kterém působím jako ambasadorka. Pan majitel se rozhodl, že když slavím ty třicetiny, tak bych měla dostat dar, který tomu odpovídá. Je to auto, které je také označeno trojkou. Věřím, že nám to bude slušet," objasnila souvislosti.

Marta Ondráčková dostala k třicetinám nové auto.

Marta Ondráčková se pohybuje v showbyznysu už dvacet let. První moderátorské zkušenosti sbírala v České televizi jako teprve desetiletá průvodkyně pořadem Klubíčko. Zahrála si několik rolí v Městském divadle Brno, Státním divadle Ostrava a Slezském divadle Opava. Nyní moderuje Snídani s Novou na Nově.