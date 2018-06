Ondráčková kašle na tradice, šaty jí vybrali ženich se svědkem

"Snažíme se tradicím vyhnout. Už to, že mě Jakub viděl ve svatebních šatech, je jejich velkým popřením. Oslavu nemáme po obřadu, ale až na začátku září, spojenou s koncertem Jakubovy kapely One Life. Svatební noc strávíme v letadle. Prostě si to chceme užít podle sebe a svých představ," řekla iDNES.cz Marta Ondráčková.

Obřad prý bude klasický, moderátorku navíc povede k oltáři maminka. Svatebních zvyklostí se tak drží především svatební šaty, které si Ondráčková vybrala ve svatebním domě na Národní třídě v Praze.

"Napřed jsem hledala šaty, které by byly neobvyklé, možná trochu extravagantní, ale princeznovské to vyhrály na plné čáře. V každé z nás je přeci jen ukrytá ta touha právě v tento den být princeznou," míní Marta.

Marta Ondráčková se ukázala ve svatebním i před svým snoubencem Jakubem Dřímalem a Míšou Nosková, která jí půjde za svědka.

"Při výběru šatů jsem tak musela především cítit takové to vnitřní ano. Vědět, že to jsou prostě ty šaty. Vybírala je se mnou Míša Nosková, která mi jde za svědka, i můj milý. Když jsem vyšla v těch finálních, oběma se viditelně ulevilo," líčí dál moderátorka Snídaně s Novou.

Marta Ondráčková a Jakub Dřímal jsou spolu rok. Pro svatbu se rozhodli spontánně a rychle. Na jejich rozhodnutí nic nezměnil ani osmiletý věkový rozdíl.