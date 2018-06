Dva kilometry plavání denně, říká o dovolené Ondráčková ze Snídaně

Řecko si Marta Ondráčková nevybrala náhodou. Jak říká, jižní stát Evropy patří mezi její nejoblíbenější. "Řecko je moje srdeční země, už mám za sebou Rhodos, Chios a především Kefalonii," vyjmenovává Ondráčková, která i letos vzala s sebou maminku, jelikož ji dámská jízda vyloženě baví.

"Aspoň jednou do roka máme možnost pořádně probrat chlapy i práci, maminka je taky herečka, a užít si času jen samy pro sebe. A protože si na dovolené potřebuju odpočinout, převažuje sice válení, ale kořeněné akcí. Pár dní výletování, nějaké to potápění, to je moje. Každopádně každý den v moři plavu pro kondici něco kolem dvou kilometrů a stejnou vzdálenost i s ploutvemi, takže se nedá říct, že bych se jen válela na pláži," směje se moderátorka a herečka.

Ideální odpočinek by podle ní měl trvat aspoň tři týdny. A i když letos ideálu nedosáhla, příští rok promyslí cestování lépe. "Plánovanou dovolenou už mám vybranou, ale objevil se mi ještě jeden volný týden v srpnu, tak uvažuju o tom, že vyrazím obdivovat krásy některé z evropských metropolí."

Marta Ondráčková na dovolené na řeckém ostrově Lesbos.

Marta Ondráčková se kromě moderování Snídaně s Novou věnuje i divadlu. Nově získala angažmá v Horáckém divadle Jihlava, kde už v září zazáří na premiéře Stroupežnického Furiantů, kde jí režisér a šéf souboru Pavel Palouš svěřil roli Markytky. "Chystáme i další zajímavé tituly. Moc se těším, je to pro mě vytoužený návrat na divadelní prkna, po rok a půl trvající pauze," doplnila Ondráčková.