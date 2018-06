Marta Kubišová je v nemocnici, v den svých narozenin měla infarkt

„Právě jedu z nemocnice. Je o ni dobře postaráno, všichni blízcí jsou u ní,“ řekl Revue iDNES.cz Milan Hein a potvrdil, že zpěvačka prodělala infarkt. Víc se k jejímu zdravotnímu stavu nechtěl vyjadřovat.

Infarkt prodělala v podvečer před cestou na oslavu svých 73. narozenin. „Stalo se to doma a naštěstí v přítomnosti její dcery a rodinného přítele,“ uvedla pro ČTK Linda Skarlandtová, mluvčí divadla Ungelt.



Marta Kubišová měla mít v divadle Ungelt tento týden dvakrát recitál s názvem S nebývalou ochotou. Divadlo ho má na programu ve čtvrtek, neděli a příští středu. Všechna vyprodaná představení jsou zrušena.

Marta Kubišová v divadle Ungelt vystupovala také společně s Anetou Langerovou v komorním muzikálu Touha jménem Einodis a v tomto divadle se také plánuje rozloučit se svou kariérou. Na leden je v plánu Poslední recitál, kterým chce zakončit své vystupování v roce 2017.

Začátkem října Kubišová mluvila o svém zdraví:

VIDEO: Marta Kubišová křtila CD a mluvila o zdraví

Trojnásobná vítězka Zlatého slavíka si v minulosti stěžovala, že se na jejím zdraví podepisuje spor, který vedla s agenturou MM zastupující Helenu Vondráčkovou kvůli zrušenému turné Golden Kids.

Golden Kids ve stejném složení v roce 2003.

„Zasáhlo mě to víc, než jsem předpokládala. Ani jsem nebrečela. Když mě něco hodně sebere, nedokážu ani ronit slzy. O to víc mě to ale stojí zdraví,“ řekla Kubišová Blesku v roce 2010. Až letos v květnu se dočkala definitivního verdiktu, který potvrdil, že agentuře nemusí platit 1,38 milionu korun (více čtěte zde).

Marta Kubišová patří mezi nejlepší české zpěvačky. Její píseň Modlitba pro Martu, která vznikla původně pro seriál Píseň pro Rudolfa III., se stala při okupaci vojsk Varšavské smlouvy 1968 symbolem národního odporu. V tom roce vzniklo i populární trio Golden Kids, které tvořila s kolegy z divadla Rokoko Helenou Vondráčkovou a Václavem Neckářem.

V roce 1970 dostala ale Kubišová zákaz umělecké činnosti a vrátila se k ní až po revoluci v roce 1989, když padl komunistický režim. Kromě zpívání moderovala také Adventní koncerty a pořad Chcete mě?, v němž hledala nové majitele pro opuštěné psy. V říjnu 2002 převzala na Pražském hradě Svatováclavské vyznamenání a o deset let později ještě od francouzského velvyslance v Praze Řád čestné legie. Loni měl v kinech premiéru celovečerní film režisérky Olgy Sommerové Magický hlas rebelky o jejím životě.