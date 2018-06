Marta Kubišová: Člověk má odejít v nejlepším a nemá si nic nalhávat

Jsou ve vaší kariéře nějaké věci, které byste ráda změnila?

To se mi stává jen u písniček. S Petrem Maláskem jsem právě dokončila svou poslední desku pro Supraphon. Je složená z věcí, které jsem si kdysi v první i druhé kariéře chtěla zazpívat, ale nějak se to nepovedlo. Teď jsme to konečně s Petrem dali na plac a já se těším, že koncem září, nebo v říjnu by měl být křest. Tím pádem to konečně lidé budou moct slyšet. Za sebe mám odzpíváno, takže už záleží jen na klucích, jak to smíchají a jak to bude vypadat.

Jak reagovali fanoušci na vyjádření ohledně konce vaší kariéry? Nebude se vám stýskat?

Už se mi to stalo v sedmdesátém roce, když jsem byla ze dne na den vyřazena z jakéhokoliv zpívání, a budete se divit, mně to nechybělo. Lidé, co mě potkávali, se mě na to neustále ptali, ale mně to líto nebylo. Pak jsem se ke zpívání vrátila, protože jsem zjistila, že je to lepší než být úřednicí ve výstavbě. I když musím říct, že ve výstavbě se ke mně chovali dvakrát tak úžasně, protože mě v podstatě sebrali z ulice a zaměstnali. A i když se StB velmi snažila mě odtud dostat podruhé, pan ředitel mě před nimi obhájil. V podstatě jsem tam tehdy strávila devět let.

Vzpomínáte na tuto dobu ráda?

Vzpomínám. Patří k mému životu jako vše, co se kolem mě za ta léta stalo. Neměnila bych ani minutu.

Nemáte za sebou momentálně příliš dobré období, přesto vypadáte neuvěřitelně. Jak se vám teď daří?

To je přesně to, že klamu zevnějškem. Čím je hůř, tak tím vypadám líp, bezstarostněji a odpočatěji. Dokonce jsem letos poprvé nejela s dcerou a rodinou Milana Heina na dovolenou k moři. Milan s Martinem totiž soustředili letos čas na budování víkendového domu ve Vrchotových Janovicích a dále pak i na svou svatbu. Nakonec jsem jela jen na týden s dcerou Katkou, protože mám dva open air koncerty, tak se musím pořádně připravit a do konce srpna hrajeme v originálním obsazení Touhu jménem Einodis na letní scéně Divadla Ungelt. Je to pro mě náročné, takže musím dostatečně odpočívat.

Zpěvačka Marta Kubišová

Cítíte se tedy už zdravotně lépe?

Se mnou se to táhne už od sedmdesáti. Jednou je to nahoře, jednou zase dole. Někdy si říkám, když ráno vstanu a nic mě nebolí, jestli náhodou nejsem po smrti.

Je i to důvodem, proč jste ohlásila na příští rok, kdy budete mít 75 let, konec kariéry?

Myslím si, že každý umělec by měl odejít v ten správný čas, aby na něj lidé vzpomínali jen v tom pozitivním slova smyslu. Jak sama říkáte, blíží se mi pětasedmdesát a začínám si po koncertě připadat jak vyždímaný hadr, což jsem nikdy neměla. Nechci si nalhávat, že to ještě pár let dokážu. Člověk musí znát své síly.

Často trávíte čas ve Vrchotových Janovicích. Jsou vám nějak blízké?

Dalo by se to tak říci. Vrchotovy Janovice ve mně především vyvolávají vzpomínku na to, jak jsme tu s Olgou Sommerovou točily dokument Magický hlas rebelky, který vypráví o mě a mé pěvecké kariéře. Také jsme tu s Milanem Heinem pořizovali pozadí do muzikálu Touha jménem Einodis. Do Janovic jsme přijeli s představením na DVD o Sidonii a měli jsme zde premiéru v letním kině.

Marta Kubišová a její slavné recitály v Divadle Ungelt vždy moderuje Milan Hein

Vy v tomto představení ztvárňujete šlechtičnu Sidonii Nádhernou. Bylo důležité navštívit i místa, kde tato žena žila?

Já hraji tu zralou Sidonii a Aneta Langerová ztvárňuje tu mladou. První setkání s místem jménem Vrchotovy Janovice bylo s nádherným parkem, který je součástí zámku. Na návrhu se podílel sám architekt průhonického parku a je to zde neskutečně půvabné.

Milan Hein po vás chtěl, abyste nejprve načichli k historii naživo a pak začalo zkoušení?

Přesně tak. Nakoupil nám stohy knih, abychom si vše, co se posléze budeme učit, nejdříve nastudovali. Musím říct, že jsem byla uchvácena především místem, které je součástí parku. Vyjdete do kopce a naleznete soukromý hřbitov, kde vedle bratra a rodičů leží nejen Sidonie, ale i jejich psi a koně. To mě naprosto dojalo. Takže k mým sedmdesátinám jsem dostala libreto od Marty Skarlandtové a hudbu v notách od Karla Štolby a to vše jsem držela v náruči převázané červenou mašlí. Půl roku po mých narozeninách už jsme to hráli na letní scéně, letos to bude už počtvrté.

K vám však patří nejen láska k muzice, ale i ke zvířatům.

To rozhodně. Jsem milovnicí psů, koček a všech zvířat, které jsou kolem nás. Pořad Chcete mě? dělám už dvacet čtyři let. Ovšem mou největší láskou a životním úspěchem je dcera Kateřina.