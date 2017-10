Kubišová: Narozeniny oslavím prací a pak už zpívání pověsím na hřebík

„Je to tak, narozeniny doslova a do písmene oslavím prací. A přesně takovou, jakou mám ráda a moc se těším. Bude to opravdu konečná se zpíváním a nebude platit ono nikdy neříkej nikdy. Prostě konec, nikdo mě už neukecá,“ prohlásila Marta Kubišová.

Přestože zpěvačka skončila i s účinkováním v divadle, nudit se prý rozhodně neplánuje a nebude.

„V televizi do konce roku poběží pořad Chcete mě?, který se snaží pomáhat zvířatům v nouzi, tak tam se budu objevovat a bude-li pokračovat i příštím rokem, tak možná se s diváky sejme i pak. No a aby toho nebylo málo, tak se starám i o kočky a mám jich docela slušnou kolonii,“ vysvětlila a prozradila, že se chystá napsat i knížku.

„Ještě jsem zdaleka nevystřílela všechen prach. Ano, chtěla bych ji napsat. Zatím vznikly asi tři, kterou jsou dílem jiných autorů, teď bych spisovatelkou byla já. Ale pozor, chci na ní dělat v klídku a pohodě a ne aby mě někdo honil. To bych nesnesla,“ dodala Marta Kubišová.

V září zpěvačka absolvovala slovenskou část turné Marta Naposledy a vystoupila v Košicích, Trenčíně, Bratislavě a Banské Bystrici.

Říjnové koncerty začala v Brně (8.10.) a budou následovat Sedlčany (10.10.), Chomutov (12.10.), Hořovice (18.10.), Varnsdorf (25.10.), Praha (27.10.) a již zmíněný poslední koncert 1. listopadu v Českých Budějovicích.