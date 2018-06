Každý je prodejný, já odolávám, říká o nahých fotkách Marta Jandová

Kam až jste ochotná zajít v případě focení?

Nikdy bych neukázala víc, než co ukazuji normálně. Nikdy bych třeba nešla do prádla. Ani nevím, proč bych to měla dělat. O nahých fotkách ani nemluvě.

Ani v případě pohádkového honoráře?

Ano, člověk je prodejný, ne že ne, ale nevím, jak vysoká by ta suma musela být, abych se svlékla. Myslím, že by mi to nedali ani v zahraničí, takže lechtivé fotky nehrozí. A to jsem už dostala čtyřikrát nabídku od německého Playboye. Nedávno mi volali i z nějaké erotické výstavy, jestli bych nešla v latexovém prádle. Nevím, proč si pořád vybírají mě.

A focení jako takové si umíte užít?

Někdy je to za trest, ale patří to k práci, kterou dělám. Samozřejmě bych byla nejraději, kdybych se fotila sama. Stoupnout si třeba před zrcadlo, udělat nějakou pózu a cvaknout to. Někdy mě to baví, někdy ne. Záleží taky na tom, co mám na sobě, jak se cítím a s kým fotím.



MARTA JANDOVÁ / Fotograf: LENKA HATAŠOVÁ / Make-up: MONIKA NAVRÁTILOVÁ / Styling: KAROLINA DRÖSSLER / Van Graaf, Zara, Mango, New Yorker

Hrajete v seriálu Gympl, což vás staví do pozice "hrající zpěvačky". Baví vás to?

Určitě mě to baví, i když je pořád spousta věci, které bych se měla naučit. Navíc se na sebe ani nedívám, což bych možná měla, ale je to dáno tím, že jsem k sobě kritičtější než ostatní. Někdy se sobě líbím, někdy ne. Ale asi úplně špatná nejsem, když už mě obsadili. Pro mě je velká škola, že se můžu dívat na mistry a učit se od nich.

O veškerou seriálovou muziku se stará Ondřej Brzobohatý. Nemáte někdy potřebu mu radit nebo pomáhat?

Ani ne. A abych řekla pravdu, je to opravdu hodně práce. Nechci říct, že je jednodušší napsat písničku, než dosazovat "brnkání" pod nějaký děj tak, aby se to hodilo, ale určitě to není práce pro mě. Neměla bych s tím trpělivost. Takže Ondro, já ti s tím asi nepomůžu, ani ti do toho nebudu kecat.



Na kapelu Die Happy vám v tom všem zbývá čas?

Určitě. Teď zrovna pracujeme na nové desce, takže každé dva týdny jezdíme na tři dny do Německa. Letos mi přijde, že je té práce méně, než bývalo jindy, takže se to dá zvládnout. Určitě si dopřeju nějaké volno o svátcích, ale nejsem ještě ve stádiu, že bych padala na hubu. Dá se to zvládnout.