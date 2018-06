Jsem žena v domácnosti, říká zpěvačka Marta Jandová

„Pracovní kolotoč nemám. O víkendu si odbudu porotcování a v týdnu se snažím plnit si jen malé závazky. Jinak jsem žena v domácnosti,“ přiznala spokojená zpěvačka.

Její každodenní náplň dne je tak jasně určená. „S Maruškou chodíme plavat, cvičit, na hřiště nebo za zábavou s dětmi k přátelům. Snažím se. Když jsem otěhotněla, věděla jsem, že chci být máma na plný úvazek a je to strašně fajn,“ pochvaluje si Jandová, která především vychází z vlastních zkušeností.

„Máma je moc důležitá. Já o ni přišla jako malá a moc mi chyběla. Chci, aby si mě Maruška užila co nejvíc. Mám tu možnost tolik nepracovat, tak ji chci využít,“ vysvětlila.

Marta by se dle svých slov nebránila ani dalšímu přírůstku do rodiny. „Něco jiného je plánovat a něco jiného je realita. Chtěla bych, aby měla Maruška sourozence, ale nijak se tím nestresuji. Buď to přijde, nebo to nepřijde,“ osvětlila své plány s dalším potomkem.

A po kom její dvouletá dcera podědila povahové rysy? „Maruška je po mně velmi optimistická. Pořád se směje, pokud si tedy neudělá velké bebíčko. Moc ráda tančí a zpívá. Po manželovi má cílevědomost, je hodně trpělivá a chytrá. Po dědečkovi je zase geniální,“ říká s úsměvem.

Zda jednou bude z dcery zpěvačka, neřeší. „Maruška má skvělý rytmus, to vidím. Jinak jestli umí zpívat, to tolik nepoznám. Prý je to možné vypozorovat až kolem třech let věku dítěte. Určitě bych byla moc ráda, kdyby zpívat uměla. Ne však proto, aby byla zpěvačkou, ale proto, že umět zpívat je moc hezké,“ dodává Marta, která svou dceru vychovává nejen vlídně, ale i přísně.

„Já jsem máma půl na půl přísná a hodná. Snažím se hodně vysvětlovat, i když mi to někdy leze na nervy. Určité meze však překročit nesmí, to už hubuji a někdy i pohrozím piráty, kterých se Maruška bojí,“ říká.

Prozatím u Marty převažují krásné chvíle, které jsou mnohdy velmi úsměvné. „Teď máme období nálepek, leg a skládání vláčků. Rozhodně nás teď Maruška velmi překvapuje, co z ní někdy vypadne. Nedávno, když jsem jí přišla něco říct, zrovna s někým dělala, že telefonuje. Podívala se na mě a řekla: Maminko, já telefonuju, běž pryč do postýlky líbat tatínka. Při těch slovech jsem šla do kolen. Je to prostě naše velká mudrlantka,“ dodala Jandová.