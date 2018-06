Marta Jandová se svlékla pro charitu, fotky s miminkem půjdou do aukce

Charita Dražba charitativních fotografií Magazínu DNES proběhne 18. ledna na iDNES.cz.

Zpěvačka Marta Jandová a další známé osobnosti nafotily snímky s miminky pro charitu, aby získaly peníze pro kojenecký ústav.

"Jako žena bych si rozhodně přála mít děti a je to hezký, mít miminko v ruce. Ale ten hlavní důvod je, že se snažím nějak pomoct. Pokud to pomůže, budu jenom ráda. Zabere to minimum času a nějaký miminko možná najde adoptivní rodiče a bude moc vyrůst v normální rodině," řekla zpěvačka.

Malý Péťa, s nímž fotila, bude podle ní zedník a možná kuchař. "Bude to určitě silnej, krásnej, velikej chlap. Má obrovský ruce a je strašně hodnej," prohlásila Jandová, která se na roli matky těší.

"Člověk si ale nemůže říct: 'Zítra otěhotním a tak to bude.' Takže až to bude, tak to bude. Ale hrozně si dítě přeju. A klidně kdyby byly tak i tři a možná někdy i adoptivní, proč ne?" dodala.

Před objektiv se s miminky postavili také Iva Pazderková s šestitýdenním Honzíkem, Hana Vagnerová s tříměsíčním Martinem, Jan Železný s dvouměsíční Beátou, Martina Sábliková s čtyřtýdenním Robertem a Vojta Kotek se šestitýdenní Ivankou.

"Loni se s miminky fotily například Lejla Abbasová a Martha Issová, obě byly svobodné a bezdětné. A obě v následujících měsících otěhotněly. Když si tuhle historii vyslechl Jan Železný, vyhrkl: 'Proboha, to snad ne, čtyři mi už stačí!" prozradil vedoucí Magazínu DNES Martin Moravec.

První ročník dražby snímků známých tváří s miminky vynesl 759 tisíc korun. Nejžádanější byla fotografie Vojty Dyka (více čtěte zde).

S miminky z kojeneckého ústavu se loni fotily Lejla Abbasová, skifař Ondřej Synek, herečka Martha Issová a hudebník Daniel Landa s manželkou.

Dražba snímků fotografky MF DNES Nguyen Phuong Thao

Letošní dražba charitativních fotografií proběhne na iDNES.cz 18. února. Výtěžek půjde Dětskému centru při Fakultní Thomayerově nemocnici v Praze, odkud děti jsou.