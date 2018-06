Marta Jandová se promění v afektovanou ženu středního věku

"Hraju ženu středního věku a to se jim ze mě podařilo vytvořit, cítím se v té paruce o dost starší. Navíc jsem coby Evelína afektovaná intrikářka a protože mám hluboký hlas, nařídil mi režisér Filip Renč mluvit o oktávu výš, aby byl ten afekt patřičný. I v tomhle je to pro mne nové a jiné, v Mona Lise, což byl první muzikál, ve kterém jsem hrála, jsem byla hodná a milá," líčí Jandová. V Baronu Prášilovi ztvární hned několik rolí, hraje kuchařku, ženu vyššího středního věku, jinak Wilcoxovu manželku, která touží stát se baronovou milenkou, což ji ovšem nebrání v tom, aby nahrávala manželovým intrikám.

Kostýmy Romana Šolce, které všichni účinkující viděli v definitivní podobě poprvé právě při focení divadelního programu, jsou doslova pohádkové a čarokrásné. Vyrobeno jich bylo dvě stě padesát a přišly celkem na dva miliony korun. Ten nejdražší Marta Jandová nemá, ten náleží představiteli Barona Prášila, kterého ztvárňují Daniel Hůlka, Josef Vojtek a Marian Vojtko a stál padesát tisíc korun. Marta má ale rozhodně kostým nejširší.

"Paní, co ho šila, nazvala můj další kostým, v němž představuji carevnu Kateřinu Velikou, kredencí. Má asi tak metr padesát do šířky a na hlavě k němu máme klobouk ve tvaru lodi. I když je přenádherný, jsem zvědavá, jak se v něm budeme hýbat. Dveřmi ze šatny na jeviště například rovně neprojdeme, musíme chodit na štorc. Kvůli rychlosti převlékání si ho pro zajímavost oblékám na kostým služebné, takže v jednu chvíli budu mít na sobě kostýmy dva. Ve zpěvu mne ale žádný z nich absolutně nesvazuje, v roli císařovny naštěstí ani netančíme, takže by to mělo být všechno v pohodě," líčí zpěvačka.

Daniel Hůlka a Josef Vojtek

V divadle teď tráví většinu času, premiéra muzikálu, která je naplánovaná na 25. února, se neúprosně blíží a tak práci ustupují i koníčky a soukromý život. "Na koníčky opravdu nemám vůbec čas, chtěla bych třeba hrát tenis. A taky bych se chtěla trochu víc věnovat tancování, jednak kvůli muzikálům a taky kvůli pohybu. V Baronovi máme třeba jedno těžké taneční vystoupení, které je pro tanečníky samozřejmě jednoduché, ale pro nás amatéry už tolik ne. Nová je pro mne i činohra, které je v muzikálu poměrně dost. Ráda se ale učím nové věci," říká Jandová.

Stíhá i Německo

Čas si vedle muzikálu musí udělat i na své povinnosti v Německu. S kapelou Die Happy jednak točí desku, která by měla vyjít v září a na německé stanici ZDF Neo týden co týden uvádí hudební pořad Neo Music, do kterého si zve muzikanty a povídá si s nimi. Pořad se zřejmě líbí, hitparáda, která se vysílá jednou měsíčně, se již opakuje na hlavní stanici ZDF, což je považováno za velký úspěch. "Baví mne to, i když si na roli moderátorky zvykám. Jsem totiž hrozně ukecaná a s hosty si většinou povídám mnohem déle než dovoluje vymezený čas. Ještě že to není naživo a dá se v tom střihat, právě na ty lidi ve střižně ale musím při natáčení víc myslet," uvažuje zpěvačka.

Marta Jandová a skupina Die Happy

Nablízku je jí hodně často její Parson Russell teriér jménem Die Katze, kterého si bere, pokud je to možné, i do divadla. Když je nejhůř, hlídá pejska táta Petr Janda s manželkou Alicí. Tak často už nebývá se svou současnou láskou, Viktorem Mrázem. Budoucnost spolu kvůli známý okolnostem zatím neplánují a děti prý už vůbec ne. "Děti do budoucna samozřejmě chci jako každá žena, ale není pravda, že bych je chtěla okamžitě a s Viktorem. Mám teď spoustu pracovních závazků, které musím splnit, takže na tom teď opravdu nepracuju. A jestli je Viktor ten pravý, s kým bych jednou miminko chtěla? Ve všech vztazích jsem si vždy myslela, že je to ten pravý. Kdybych si to nemyslela, tak bych do toho nešla," uzavírá Jandová.