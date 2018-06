Marta Jandová je Marta Verner. V zahraničí „ová" nechápou, vysvětluje

„Byla to pro nás jasná věc, teď se všichni jmenujeme stejně," říká Marta Verner, která nechala nepřechýlené příjmení i své dceři Marii.

„Všichni hodně cestujeme a ještě nevíme, kam nás život zavede, jestli zůstaneme v Čechách, nebo jestli půjdem někam do zahraničí. Proto jsme se rozhodli pro Marušku i pro mě bez té přípony ová, protože v zahraničí těžko vysvětlíte, proč se dcera jmenuje jinak než maminka a to s tím ová úplně nechápou, takže to pro nás bude jednodušší," vysvětlila zpěvačka na každoroční grilováním u svého otce, které Petr Janda pořádá už řadu let a vždy má nějaké společné téma. Letos to byly kníry.

Svatba Jandové se nesla v podobně uvolněném duchu, jak prozradila. „Byla víc šik než tady, nikdo neměl tričko, ale chtěli jsme pohodovou svatbu, takže byla taková zahradní v krásném prostředí tvrze Třebotov," prozradila zpěvačka.

Ačkoli termín byl jasný téměř rok, nikdo z její rodiny ani přátel ho neprozradil a Jandová se tak za gynekologa Vernera mohla provdat v klidu a soukromí a informaci o tom, že je vdaná paní, zveřejnila až měsíc potom.