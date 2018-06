VIDEO: Jandová v Gymplu dráždí studenty sexy výstřihem

Nutno dodat, že si realizační tým Gymplu dal na oblečení Marty Jandové záležet. Diváci ji nejdříve viděli v outfitu staré panny, aby se v plné kráse mohla ukázat o epizodu později. V pondělním díle přijde hned na první vyučovací hodinu v sexy oblečení a s nepřehlédnutelným výstřihem.

"Učitelka angličtiny Jana Pelnerová je přísná, ale studenty má ráda. Osobně si natáčení moc užívám, dělám to celým svým srdcem. Sama sebe hodnotit neumím, jen bych řekla, že se snažím hrát co nejpřirozeněji. Podle lidí z mého okolí mi to docela jde," řekla iDNES.cz Marta Jandová.

Marta Jandová v seriálu Gympl s (r)učením omezeným.

Seriál jí vyhovuje i z muzikantského hlediska, neboť jsou jeho součástí i občasná hudební vystoupení. "Za tohle jsem moc ráda, neboť jsem hlavně zpěvačka, nikoliv herečka. Já jim do jejich řemesla jen trochu fušuju," doplňuje Jandová.

Ta se v Gymplu s (r)učením omezeným setkává i s muzikantem Ondřejem Brzobohatým, který v něm rovněž zpívá a hraje. Navíc je podepsaný i pod kompletní hudbou k seriálu.