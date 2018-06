Marta Jandová: Dcera se jmenuje Marie Verner, protože je napůl Němka

Marta Jandová má německý pas a dlouho v Německu žila. Dokonce se tam i vdala. Kolegu z kapely Die Happy Thorstena Mewese si brala teprve v 21 letech, takže o dítěti tehdy neuvažovali.

S dalším partnerem, zpěvákem Sashou, už dítě chtěla. Ale to zas nechtěl on. "Asi to byl i důvod našeho rozchodu, protože on se potom rozhodl, že děti nikdy nechce," prozradila Jandová v show Drzá Diana.

Nakonec otce svých dětí poznala a po roce vztahu už věděli oba, že děti chtějí stůj co stůj. "Chtěla bych hned rodit za sebou další děti," říká Jandová. S partnerem Miroslavem Vernerem, který je gynekolog, by chtěli mít prý aspoň tři.

"Řekla jsem mu, že chci mít čtyři děti, a on řekl, že čtyři asi už nezvládnu vzhledem k věku, ale tři bychom dát mohli," pochvaluje si devětatřicetiletá zpěvačka.

Marta Jandová a její partner Miroslav Verner

V show Drzá Diana, kterou televize Óčko odvysílá v pátek ve 21:10, objasní také své plány na stěhování do Austrálie a prozradí, jak to má s kojením na veřejnosti.