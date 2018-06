Marta Jandová porodila dceru, jmenuje se Marie

"Už jsem trojnásobný dědeček. Máme z toho všichni ohromnou radost. Nevím, jestli to můžu říct, ale proč by ne, je to Maruška," prozradil Revue iDNES.cz zpěvák Petr Janda.

Svou nejmenší vnučku zatím neviděl, ale už se s rodinou vrací z dovolené a bude spěchat do porodnice, aby se na Marušku podíval.

"Maruška je úžasná a jsme moc šťastní. Přejeme jí hlavně zdraví a hodné rodiče. Vůbec jsem nečekala, jaký v sobě s jejím příchodem najdu klid," napsala z porodnice Jandová.

Zpěvačka rodila v porodnici v Podolí, kde otec dítěte pracuje jako gynekolog. U porodu ho Jandová chtěla.

"Ani nepotřebuju, aby porod 'hlídal', stačí mi, když mě bude držet za ruku a bude stát u hlavy," říkala.

Pro devětatřicetiletou zpěvačku a jejího o čtyři roky mladšího partnera je to první dítě. Porod se obešel bez komplikací, i když těhotenství tak snadné nebylo. Tři měsíce musela Marta Jandová jen ležet. "Někdy v půlce těhotenství jsem se dozvěděla, že by u mě mohl hrozit předčasný porod. Byly obavy, jestli miminko zůstane tam, kde má," vysvětlila. Nakonec jí tři měsíce klidu pomohly a naučily trpělivosti.