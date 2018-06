Marta Jandová podnikla dámskou jízdu v Římě, nechyběl ani papež

"Surfovala jsem na internetu a najednou na mne vyskočila úžasná nabídka jedné letecké společnosti. Zavolala jsem svým nejbližším kamarádkám a vyrazily jsme do Říma,“ popisuje zpěvačka, která v italské metropoli nikdy nebyla, stejně jako její kamarádka herečka Kateřina Hrachovcová.

Další členka výpravy a Martina příbuzná, Martina Jandová, naopak v Římě téměř vyrostla. "Můj táta tam kdysi pracoval na ambasádě, takže jsem za ním často jezdila," prozradila Martina.

Martina Jandová si koupila svěcenou vodu

Klasickou turistickou trasu, kterou dámy během dvou dnů pobytu absolvovaly, trochu narušily vatikánské slavnosti. "Těšila jsem se hlavně na Sixtinskou kapli, a vůbec na celý Vatikán, takhle budu muset do Říma znovu," posteskla si Marta ve chvíli, kdy se uprostřed Svatopetrského náměstí objevil kázající papež, ovšem obležený davem poutníků.

“Svatého otce jsme viděly jen z dálky, blíž se dostat nedalo, ale i tak to byl zážitek," řekla Kateřina Hrachovcová.

Vedle ochutnávky proslulé vatikánské zmrzliny, za kterou se sjíždí celý Řím, došlo samozřejmě i na nákupy a klasické italské pochoutky. "Poslední večeři jsme se rozhodly připravit si na střeše našeho hotelu nedaleko Kolosea. Nakoupily jsme sýry, ovoce i zeleninu a hodovaly až do soumraku," popsala rozloučení s městem Marta Jandová.

Marta Jandová, Martina Jandová a Kateřina Hrachovcová si poslední večer v Římě udělaly piknik na střeše Marta a Martina Jandovy hodily peníz pro štěstí do fontány di Trevi

Stejně jako její jmenovkyně Martina, i ona vhodila mince do legendární fontány di Trevi. Známý rituál by měl totiž zajistit splněné přání. Jaké bylo to Martino se prý dozvíme co nevidět.