Marta Jandová o SuperStar: Nafoukancům bych jednu vrazila

Takovou situaci prý už při konkurzech zažila. Dokonce měla chuť dát jednomu adeptovi facku. "Blbý je mi to v situaci, kdy před vámi stojí malé holčičky, i když jednou přišla už starší holčina, hezká, příjemná, měla charizma, ale tomu, co předváděla, se nedalo ani říkat zpěv. Napadlo mne, že není možné, aby to její rodina nebo kamarádi neslyšeli a že ji snad chtějí nechat před národem ztrapnit. Žádné výčitky naopak nemám ve chvíli, kdy přijde nafoukaný člověk. Tomu bych nejradši ještě jednu vrazila, aby se probral," říká zpěvačka.

Sama je na nekompromisní kritiku zvyklá od svého otce, rockera Petra Jandy a vůbec se nediví, že měl v X Factoru nálepku ´krutý´. "Táta je hrozně hodný člověk, ale dovede být krutý, až mě někdy mrzí, jak moc. Když přijde a něco mi řekne, beru to těžko. Ale je to strašně důležitý. Se lží se člověk nikam nedostane. Kdyby nám s kapelou Die Happy neříkali lidi pravdu, tak bychom neměli šanci dostat se dál. Chápu ale, že kritika bolí a ani já nejsem člověk, který by ji bral v pohodě," přiznává

Jandová.

Porota: Ondřej Hejma, Marta Jandová, Dara Rolins a Pavol Habera

Na další výběrová kola netrpělivě očekávané pěvecké soutěže, která začnou 18. srpna v Brně, se už moc těší. Jak se zpočátku necítila pevná v kramflecích, protože jako jediná ze čtveřice porotců

neměla žádnou podobnou zkušenost, tak má dnes pocit, že konečně zapadla. Našla si také svoji roli.

"Jsem ta upřímná, která se i omluví, když řekne něco ošklivého. Jsem prostě taková prdlá rockerka, která se ráda směje, má ráda přirovnání a které uteče občas nějaké to vulgární slovo, protože víceméně šestnáct let jezdí s klukama po koncertech v jednom autobuse. Hlavně jsem úplně jiná než ostatní porotci a druhá z žen, Darinka Rolincová. To je naopak elegantní, krásná blondýna, se kterou si k mé radosti moc dobře rozumím," uzavírá Marta Jandová.