Na manžela gynekologa nežárlím. On by mohl také, říká Marta Jandová

„Když 13 let pracuješ v nějakém oboru, už je to všechno jiné, než si to představuješ. Prostě je to orgán a každá ho má. Každá ho má stejný. Na druhou stranu když máme koncert v Německu a tam stojí krásní kluci i holky, které by se mnou možná i šly, také by mohl na mě žárlit. Vždycky se dá na kohokoliv žárlit,“ prohlásila Jandová.

Zpěvačka v minulosti chodila se zpěvákem i bubeníkem a gynekolog podle ní z této řady nijak nevybočuje.

„Já si vybírám podle srdce. A to mají všichni dobré. Gynekolog je také umělec. Ten můj, skoro už rok manžel, sleduje rockovou hudbu víc než já. On je ten, kdo doma furt něco pouští, informuje se o nových kapelách. A i když je to doktor, absolutně není suchar. Je s ním strašná sranda. Zbožňuje cestování. A k tomu je ještě super táta. Sascha nebyl typický hudebník a Míra zas není typický doktor. Se všemi je hrozná prdel,“ přiznala zpěvačka.

Právě německý popový zpěvák Sascha Schmitz, s nímž Marta Jandová randila, mnohé její kamarády překvapil.

„Já jsem byla rockerka. Pokérovaná, černé tričko, černé džíny, rudé vlasy a přišla jsem s popovým idolem, o kterém si každý myslel, buď že je teplý, nebo že je absolutně nemožný. Nikdo netušil, že tento kluk, když byl mladý, že měl fakt máničku, miloval Red Hot Chili Peppers a spíš funkovou muziku a grunge,“ prohlásila.

„K popové muzice ho dovedla obrovská náhoda. On tenkrát natíral dřevo u svého známého producenta a on mu řekl, že ví, že dobře zpívá a že potřebuje hlas na svůj demáč. On mu to nahrál a ve vydavatelství byli tak strašně nadšení, že chtěli, aby to zpíval celé on a takhle začala jeho kariéra.“