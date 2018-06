Marta Jandová se tajně vdala, na své svatbě i zpívala

"Jsme moc šťastni, že se náš velký den vyvedl podle našich představ v lounge a piknik stylu. Krásné počasí, naši nejbližší a hudba, to bylo přesně to, co jsme si přáli," řekla iDNES.cz Jandová.

Jako svědkyni si vybrala svou sestru Elišku a k oltáři ji vedl otec, zpěvák Petr Janda. "A dokonce jsem si zazpívala, nejen s mou kapelou, ale i s vlastním tátou," prozradila Jandová.

S gynekologem Miroslavem Vernerem se Jandová dala dohromady před třemi lety a loni v srpnu se jim narodila dcera Marie. Svatba tak byla posledním zbývajícím krokem, i když ještě v těhotenství svatbu Jandová neplánovala.

"Já i Mirek máme v této oblasti zkušenosti, takže víme, o co jde, ale stále jsme toho názoru, že by papír na naší lásce nic nezměnil. Určitě by bylo fajn, abychom se všichni jmenovali stejně, ale zatím se brát nebudeme. S bříškem určitě ne,“ řekla tehdy Jandová, která byla už jednou vdaná za frontmana její kapely Die Happy Thorstena Mewese. Za něj se provdala v jednadvaceti letech a manželství vydrželo pět let.