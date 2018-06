Marta Jandová má strach z fanoušků, vkrádají se jí do soukromí

Když příznivci Marty Jandové čekají před divadlem, nedělá jí to problém. Když se ovšem pohybují v blízkosti jejího bydliště, není jí to příjemné. A přesně tak tomu bylo i o víkendu. Pár fanoušků za ní přišlo až domů a byli neodbytní.

"Lekla jsem se, není to příjemné. Děsí mě, když někdo zjistí, kde bydlím, a zazvoní mi na zvonek. Chápu, že to nemyslí špatně, ale když na mě fanoušci čekají v parku, kam chodím s pejskama, nebo před barákem, to mi přijde trošku moc. Nezlobím se na ně, ale opravdu se toho bojím," přiznává Marta.

Pomalovaná Marta Jandová a její kolegyně Tereza Vágnerová s narozeninovými dárky

"To je moje osobní sféra, kde žiju jiným životem. Tam nejsem ani zpěvačkou z Die Happy ani muzikálovou zpěvačkou, tam jsem doma se svým přítelem, rodinou, pejskama," řekla zpěvačka. "Touto cestou prosím: nezlobte se na mě, ale nechoďte za mnou domů, přijďte klidně do divadla, kde hraju o víkendech Bídníky, ráda se s vámi i vyfotím třeba v kostýmu madame Thénardiérové, bude mi to takhle milejší."

Fanoušci pro Martu napekli třeba bábovku, obří kremrole a fanynky ze Slovenska jí udělaly dort potažený marcipánem, ozdobený stejným tetováním, jaké má na ruce, a nápisem Martičke s číslem 38.

Marta Jandová slavila 38. narozeniny.

"Na Bídnících se po něm hned zaprášilo. Nejlepší byl Pavel Vítek, který se mě zeptal, jestli s těma holkama budu ještě mluvit, že takhle dobrý dort ještě nejedl a taky by si ho přál. Takže to hned napíšu na Facebook a prozradím, že má narozeniny 30. září. A holky mě potěšily nafukovacími postavičkami z pouti," prozradila Marta.

Přestože je zpěvaččin partner na čtrnáctidenní pravidelné pánské jízdě v Singapuru, prostřednictvím svého bratra Martě poslal do divadla koš plný tulipánů. To zpěvačku dojalo k slzám a jeho SMS s gratulací byla také první. Marta jejich první velké odloučení zvládá v pohodě.

Marta Jandová a její partner Miroslav Verner

"Přeju mu to, ať si užívá. Jsme dva svobodní lidé, a když si nebudeme dovolovat podobné věci, tak budeme jako v poutech. Já moc na dámské jízdy nemám čas, ale mám tři německé kamarádky, se kterými se snažíme aspoň na čtyři dny v létě někam odjet. Beru i svoje pejsky, Katze i Kašpara, který tam může, ačkoli je chlap," dodala zpěvačka. "Je potřeba si odpočinout i od sebe navzájem. Měla jsem jednoho přítele, pracovali jsme spolu a jezdili jsme společně i na dovolenou, ale pak jsme před sebou neměli už nic, co by nás rozesmálo. Já si myslím, že je fajn, když se lidi chvíli nevidí, to těšení je taky dobrá věc."