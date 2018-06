Marta Jandová: Krátce po nehodě pokřtila tátovi desku

"Je to bigbít pro dospělé," říká Janda o albu s příznačným názvem Sopka. Jeho kmotrou se v pražské pizzerii Venezia stala Jandova dcera z prvního manželství Marta se svou kapelou Die Happy a svojí láskou, německým zpěvákem Sashou. Rockerce, žijící a působící v Německu, v roli kmotry nezabránila ani nedávná nehoda.

"Psalo se, že jsem omdlela za volantem, ale to není pravda. Byla jsem na odběru krve, protože mě trápily ledviny, a je pravda, že mi po tom odběru nebylo moc dobře. Rozhodně jsem ale neomdlela, přehlédla jsem značku dej přednost v jízdě. Vzápětí jsem si to uvědomila a modlila se, aby nic nejelo. Bohužel jelo. Naštěstí šlo jenom o plechy, nikomu se nic nestalo. Je to moje druhá bouračka, i poprvé jsem naštěstí jen pomačkala auto," vypráví Jandová.

V klipu jsou i líbací scény

Za kmotru si ji vybral její otec. "Je těžké najít kmora, kterého jsme ještě neměli, někteří byli k tomuto aktu přizváni už dvakrát. Protože tady ale zrovna Marta s Die Happy byla - točí u mě ve studiu na Propasti novou desku - tak jsem ji poprosil, jestli by to nepokřtila, a ona ráda souhlasila. Dokonce sem za ní na dva dny přijel i Sasha, tak se ke kmotrům přidal," vypráví Janda.

Deska obsahuje třináct písniček a k hitu To není snadný už je natočen i videoklip. Janda je z něj nadšen. "Točil se v ulicích Prahy a u jednotlivých členů doma, teda kromě Peroutky, který se nechal natočit v hospodě. Záběry z ulic se sbíraly dva dny a jsou moc povedené. Lidi se na nich líbají, hádají, jsou tam vidět žebráci i bezdomovci... Hodí se skvěle k textu, je takový nadživotní," uzavírá Janda.