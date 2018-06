Marta Jandová končí s muzikály, Bídníci byli poslední

"Dělám všechno ostatní, hraju v muzikálech, moderuju a nevěnuju se tomu, na čem mi pracovně nejvíc záleží a kvůli čemu jsem v Německu dřela bídu s nouzí a to je moje kapela Die Happy a sólová deska," říká Jandová.

"Trochu jsem za ty čtyři roky zpohodlněla. V muzikálech nemusím nic, dělám, co mi řekne režisér, nemusím bojovat sama za sebe, protože jsme tam tým. Musím být jenom dobrá a odvést práci, jak nejlépe umím. Kdežto o desce musím přesvědčit své posluchače. To se musí změnit a já s muzikály, které mne sice moc baví, končím. Tím ale neříkám, že navždy, třeba si na půl roku odpočinu a budu mluvit jinak, nebo se vrátí některý, v němž jsem hrála. Muzika teď ale bude na prvním místě. Rozjeté projekty samozřejmě dotáhnu do konce, nebudu ale brát nové," plánuje zpěvačka.

Marta Jandová odehrála v Německu tisící koncert.

Otázkou zůstává, jak se na její rozhodnutí bude tvářit například producent muzikálu Les Misérables - Bídníci František Janeček. Alternace na její roli má naštěstí ještě dvě, Moniku Absolonovou a Renátu Podlipskou a nebude mít zřejmě problém sehnat v případě potřeby další. Manželé Thénardierovi jsou totiž velmi výraznými postavami v muzikálu a při konkurzech na ně stály fronty adeptů. Nemusí se ale bát, že by Marta nedostála své smlouvy. Bídníky dohraje, jak má.

Teď ovšem čekají Martu Jandovou prázdniny, které si bude užívat u svého otce, rockera Petra Jandy, ve vísce nedaleko Jevan na Propasti. Chce mu pomáhat se sestřičkou Rozárkou, naučit se od něj hrát na kytaru a hlavně dopsat svou sólovou desku. Zázemí na Propasti má, její otec jí tady nechal postavit na svém pozemku dům.

"Moc se těším, Rozárka je rozkošná. Podoba je rozhodně 'jandovská', takhle vypadal táta, když byl malý," říká Marta, která při pohledu na malou Rozárku sama začala přemýšlet o dítěti.

S přítelem Mirkem se právě chystají do italských hor a do Španělska. Na první dovolenou bere Marta i své pejsky, které opouští jen velmi nerada, druhou si užijí s Mirkem sami. Psi poputují do psího hotelu, o kterém má jejich panička ty nejlepší reference a v němž jsou pokaždé, když je to nezbytně nutné.