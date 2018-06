Zpěvačka Marta Jandová měla autonehodu. Bourala cestou do nemocnice

„Smůla pokračuje. Stojím na křižovatce, čekám, až projede auto, abych mohla odbočit a nakonec se o mě zastavilo,“ řekla na místě nehody Jandová s tím, že její auto je zcela nepojízdné.

Zpěvačka měla nehodu cestou do Motola, kam vezla manžela, gynekologa Miroslava Vernera (40), na předoperační vyšetření. „Je to prostě smůla. Stála jsem v odbočovacím pruhu a proti mně jel pán. Snažil se vyhnout autu, co mu vjelo do cesty. Bohužel jsem to odnesla já,“ posteskla si.

Jandová se na místě nehody o vše postarala. „Manžela už odvezli do nemocnice, Maruška je s kamarádkou, takže já tu vyřídím ještě odtah a doma to na mě všechno spadne,“ míní.

Zpěvačku prý mrzí, jak řidiči kolem nehody jezdí velmi rychle. „Je to dost šílené, jak jsou bezohlední. Vedle nás stojí policejní auto, máme vše označené, přesto se tu někteří nebojí jet jako blázni,“ dodala rozlobeně. „Lidi, prosím vás, život máme jen jeden. Jezděte opatrně!“

Jandová je především ráda, že se nic nestalo její dceři Marii (4). Ta totiž jela s ní a jejím mužem v autě a byla v autosedačce. „Maruška byla otřesená, chvilku nemluvila. Byla to velká rána, takže se nebylo čemu divit. Je to velmi nepříjemná věc, ale hlavní je, že se jí nic nestalo,“ říká zpěvačka.

Marta Jandová už má jednu autonehodu za sebou, ale tenkrát byla vina na její straně. „Už je to asi patnáct let a viníkem jsem byla jednoznačně já. Měla jsem koliku ledvin a jela z pohotovosti po odběru krve. Svou nepozorností jsem nedala přednost,“ zavzpomínala.