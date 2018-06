Marta Jandová a Die Happy: Voláme si, i když potřebuju jen brečet

Manželství s kytaristou Die Happy Thorstenem Mewesem je pro Martu Jandovou minulostí, ale přátelské vztahy trvají. A to je pro ni to nejcennější.

"Jsme fakt rodina, můžu se na kluky obrátit kdykoliv je potřeba, i kdyby měli dojet do Prahy jen proto, že je mi smutno. Nejvíc mi v tomhle směru pomáhá právě bývalý manžel. Voláme si, myslíme na sebe, pomáháme si. Klidně se mu můžu do telefonu jen vybrečet, když zase blbnu, rovnou mi řekne, co je špatně," líčí zpěvačka a dcera Petra Jandy.

S Die Happy se vydali na koncertní šňůru po České republice po několika letech. Oproti Německu tu ale nemají tak pevnou pozici, i když koncert v pražském Retru vypovídal o pravém opaku.

Die Happy v Retru: Jürgen Stiehle, Thorsten Mewes, Marta Jandová a Ralph Rieker

"Německo jsme dobyli, šest let jsme museli čekat na pořádnou vydavatelskou smlouvu, ale povedlo se. Byli jsme v každé vesnici, v každém klubu, kde je zástrčka. Jen nevím, jestli se nám to povede i tady. A hlavně jestli mám ještě sílu po tom, co už osmnáct let zpívám, začínat znovu," přemýšlí.

Na pražském koncertu bylo patrné, že Martě Jandové a její kapele fandí mladší generace. Vždyť první řady obsadily především dospívající dívky, rockeři postávali dál. I tak koncert připomínal kotel.

"Bylo to fantastický, i když na mladší publikum nejsem úplně zvyklá. Holky si to celou dobu točily, šílely, bylo to fajn. Makala jsem celý koncert, abychom si tu energii předali vzájemně," doplnila s úsměvem Marta Jandová, jejíž bubeník odměnil fanoušky svými paličkami, které koncert odehrály.

Pražský koncert Die Happy si nenechal ujít ani zpěvaččin otec Petr Janda, zpěvaččina sestra Eliška s maminkou Martinou či herečka a moderátorka Michaela Maurerová, která Martu odměnila růží.

Marta Jandová se sestrou Eliškou

Turné Die Happy bude nyní pokračovat koncerty v Českých Budějovicích, Pardubicích, ve Zlíně a Ostravě.