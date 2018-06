Marta a Miroslav mají Marii. Zpěvačka Jandová poprvé ukázala dceru

Marie se Martě Jandové a gynekologovi Miroslavu Vernerovi narodila začátkem srpna. Veřejně ji odmítli prezentovat, rozhodli se až po šestinedělí, kdy známá zpěvačka zamířila i s dcerou před objektiv Lenky Hatašové.

"Už jsem tušila, jaké to mateřství bude. Přeci jenom to samé opakují všechny maminky. Člověk si srovná priority a sám sebe má většinou až na druhém místě. Ale musím říct, že po skoro osmi týdnech mám pocit, že to nikdy nebylo jinak. Je tak přirozené mít dítě," řekla iDNES.cz Marta Jandová.

Jméno Marie prý nevybrali dceři náhodou. Že ale budou všechna jména začínat na písmeno M, je ale shoda příjemných náhod. "Moje i Mírova babička se tak jmenovaly a má nevlastní babička, babička mojí sestřičky Elišky, je také Marie. A je to krásné, tradiční a biblické jméno."

Marta je s Marií pochopitelně od rána do večera. A sama přiznává, že se malé nemůže nabažit ani po celém dni.

Marta Jandová a její partner Miroslav Verner

"Jsem s ní pořád a je hodně čilá. V noci krásně spí a budí mě maximálně dvakrát. Přes den je už docela vzhůru a kouká. Rychle se začne nudit, a tak toho s ní hodně dělám. Trénujeme hlavičku na bříšku, smějeme se na sebe a tak dále. Taky jsme často venku. Takže na ni koukám pořád. Když spinká, je krásná, ale když se usměje, je to to nejkrásnější," dodala pyšná maminka.

Do práce se zatím Marta vrací pozvolna. Jak říká, dcera je absolutní prioritou. "Už jsem malinko pracovala, ale maximálně tři hodiny a ještě o víkendu. V říjnu mě čekají čtyři vystoupení Bídníků a v prosinci čtyři koncerty s mou kapelou Die Happy v Německu. U všeho bude i Mirek, takže malá sama nebude. A když půjdu na natáčení Gymplu, tam si malou vezmu s sebou. Je moc hodná, a i proto to s ní můžu všechno dělat," uzavírá zpěvačka.



Marta Jandová a Miroslav Verner jsou spolu dva roky. Na založení rodiny se prý shodli okamžitě.



Marta Jandová před několika dny promluvila i o poporodním shazování kil.