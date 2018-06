VIDEO: Marta Jandová ukázala tetování, v práci přiznala baby room

Marta Jandová se brzy představí v roli koučky soutěže Hlas, v níž se pracovně setká s Michalem Davidem, Josefem Vojtkem, Darou Rolins a slovenským rapprerem Majkem Spiritem. Kolektiv si nemůže vynachválit, stejně jako samotné rozložení natáčení.

"Měla jsem z toho trochu strach, ale jelikož nám všechna natáčení dali dopředu, tak lze suprově plánovat. A navíc se natáčí až od dvou odpoledne, já jsem s Maruškou vzhůru od pěti šesti od rána, takže toho stihneme spoustu. Třeba dopoledne jsme byly na první lekci plavání a teď ji má tatínek. Na těch pár hodin, než přijde, pomůže kamarádka," objasnila na kameru iDNES.cz Jandová, jež je štábu vděčná za zřízení speciálního pokoje pro děti. Miminko má i moderátorka Hlasu Tina.

"Tina a já tu občas děti máme, je jasné, že potřebují nějakou místnost, kde můžou být v klidu. Z produkce nám právě volali, že tady zřídí baby room, tak se ptali, co potřebujeme. Říkala jsem, že stačí jen postýlka, nakonec sem dali i přebalovák, jedna kolegyně přinesla hračky, je to senzační, pro nás přímo luxus."

Marta Jandová a Dara Rolins

Jandová se po porodu dostala do skvělé formy, což dokládá i stylem oblékání. Nebojí se přiměřeně odhalit a vidět jsou tak i její tetování. Zůstává u tří stávajících, nová neplánuje.

"Žádná nová tetování nemám, ani nevím, jestli si nějaká pořídím, byť to rodiče na počest svých dětí dělají. Když už, tak jenom něco decentního, ale zatím ne. Mám tři tetování, jsou to symboly života. Na levém rameni mám květinu, ženy jsou jak květiny, a i když to zní kýčovitě, bez toho zahradníka, který nás zalévá, to prostě nedáme. Na noze mám upravený prostředek aztéckého kalendáře a na břiše mám sluníčko, které v těhotenství mělo obrovský rozměr. Což ale bylo super, protože moje dítě vyrůstalo pod symbolem slunce, proto se pořád chechtá," doplňuje Jandová, která se sama bez velkého přísunu světla neobejde.

"Slunce mám proto, že jsem člověk, který potřebuje hrozně moc světla. Nemohla bych bydlet v bytě někde ve sklepě, nebo kde jsou malá okna. Mám sen mít buď prvorepublikový byt, kde je hodně oken, nebo moderní stavbu, kde je půlka domu jenom sklo. Jsem prostě ta kytka. Já bych zašla," uzavřela Marta Jandová.