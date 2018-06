Vdaná Ondráčková byla málem matkou, manžel jí o tom složil píseň

"V ten rozhodující okamžik jsem nic neřekla já a nic neřekl on. A pak jsme zjistili, že aspoň jeden něco říct měl. Takže to vypadalo, že by se mohlo zadařit a nakonec se nezadařilo, takže o tom je ta písnička, že víme, že ten malý Charlie někde nahoře je a čeká na nás dva až bude moct za námi přijít. My ho v té písni nežně přesvědčujeme, aby ještě počkal," řekla iDNES.cz Marta Dřímal Ondráčková, jež manželův videoklip pokřtila spolu s kolegyní a kamarádkou Michaelou Noskovou.

V případě, že by tehdy skutečně moderátorka přišla do jiného stavu, dlouho by prý nad ničím nepřemýšlela. "Už mám věk na to nechávat si děti, takže v případě, že by to přišlo, tak bychom měli tři měsíce staré dítě. Byla by to jiná starost a radost, asi by to pro nás bylo trochu komplikované, ale myslím si, že jsme natolik silní, že bychom to ustáli," míní Marta.

Ondráčková a Dřímal si řekli své ANO letos v červenci, a to bez ohledu na krátkou roční známost a osmiletý věkový rozdíl.

"My jsme si s Jakubem řekli, nač čekat další rok nebo dva až se vezmeme, když víme, že spolu chceme být. Já říkám, co nejdéle to půjde a bude to možné, ideálně celý život. A ta svatba přišla v pravou chvíli. Myslím si, že kdybychom zvolili jiný termín, nebo se rozhodli ještě čekat, tak by to nebylo tak úžasné jak to bylo," dodává Dřímal Ondráčková, která si na status vdané paní zvykla rychle.

"Určitě si to uvědomuju, už jen kvůli změně jména, ale co se týče našeho vztahu s Jakubem, tak se nic zásadně nezměnilo. To slovo "manžel" bylo pro mě tak automatické, že jsem nemusela nic řešit."

A co bylo v jejich vztahu před svatbou rozhodující? "Všechno. Když jsem Jakuba před nějakými dvěma lety poznala, tak to klaplo na první dobrou. Pak jsem zjistila, kolik mu je. Po roce jsme se potkali znovu a v podstatě po několika společných hodinách jsme se rozhodli, že budeme spolu žít. Jakub je moje dokonalá druhá polovina, já předpokládám, že já jsem jeho a nedá se jedna věc vypíchnout. Všechno ladí, jak má," uzavírá Marta Dřímal Ondráčková, jež se vedle moderování Snídaně s Novou věnuje i divadlu.