Kramár: Komu se nelíbí moje čeština, může jednoduše přepnout kanál

Bytové divadlo, to dnes není zrovna obvyklá forma umění pro populární herce. Maroš Kramár už ale dva roky takové provozuje ve svém, jak říká, staromládeneckém bytě. „Cizí lidé ke mně chodí na návštěvu, dají si víno, podívají na hru a pak si povídáme,“ líčí pro týdeník 5plus2 představitel hudebního producenta ve filmu Muzzikanti i politického bosse z dramatu Únos.

Máte za sebou čerstvě premiéru nového snímku Muzzikanti. Stalo se vám ale někdy, že jste při výsledném promítání zůstal v kině s otevřenou pusou v údivu, co z toho nakonec vylezlo za výsledek?

Ono se to přihodí dost často. (smích) Je ale určitě lepší, když zůstanu s otevřenou pusou, protože je to tak super, než když si říkám: Bože, kde to jsem? Ovšem i to se stává.

Muzzikanti jsou hudební film, avšak byť sám máte ke zpěvu blízko, nezazpíval jste si v něm.

Nevím, jestli vyloženě blízko. Natočil jsem jedno cédéčko, zpíval v několika muzikálech, ale že bych byl nějaký zpěvák, to si o sobě nemyslím. Zpívám nejraději u vínečka ve sklípku. To mě baví. Moje role producenta v Muzzikantech to nevyžadovala. Od toho tam byli jiní skvělí zpěváci. Já bych jim to jenom kazil.

Nemrzelo vás to přeci jen trochu?

Ale tak možná trošku jo... (smích)

S režisérem filmu Dušanem Rapošem jste se na place nesetkali poprvé. V devadesátých letech jste si zahrál v jeho Fontáně pre Zuzanu 2.

Ano, tehdy jsem si zahrál mafiána. Ty spojitosti jsou krásné třeba i v tom, že byt, který měl ve Fontáně Pavol Habera „jako v Praze“, byl ve skutečnosti můj staromládenecký byt, ve kterém dnes hrajeme divadlo. Takže na tom barovém pultu, okolo kterého se ve filmu producírovala Lucka Bílá, bývá dnes nachystaný raut pro mé diváky.

U toho se musíme zastavit. Už je to přes dva roky, co jste rozjel projekt vlastního bytového divadla s představením Tajomné variácie, kdy diváci chodí za kulturou přímo do vašeho staromládeneckého bytu v Bratislavě. To v našich končinách není moc obvyklý koncept...

Je to úplně skvělé. Máme za dva roky už přes osmdesát repríz. Dokonce jsme s tímto představením před nedávnem na měsíc vycestovali do Austrálie, kde jsme hráli pro Čechy a Slováky. Je to výjimečné v tom, že lidé vlastně chodí ke mně na návštěvu. Dají si vínečko, já si s nimi povídám, pak zahrajeme představení a zase si povídáme. Jsou to takové divadelní večírky. Vejde se tam třicet lidí, víc ne. Takže je to hodně osobní a divák je skutečně blízko. Sedí vlastně v obýváku, kde se to celé odehrává, a má možnost být téměř součástí divadla. Vůbec jsem nečekal, že to bude mít tak veliký úspěch.

Jak často hrajete?

Dvakrát do měsíce dělám tento večírek pro veřejnost a jinak jsou to uzavřené společnosti. Je velice příjemné, že přijíždějí diváci například i z Liberce, Mostu, Košic... Nejsou to zkrátka jenom lidé z Bratislavy. Cestují i z dost velkých dálek. V tom se mi vlastně splnil sen. Tím, že hraju hodně po Česku i Slovensku, neustále cestuju. Dohrajeme divadlo, a zatímco jsou lidé už dávno doma, já jsem ještě pořád na cestě v autě. No a teď je to obráceně, protože diváci jezdí za mnou.

Maroš Kramár ■ Narodil se 26. dubna 1959 v Bratislavě, pochází z herecké rodiny.

■ Vystudoval Státní konzervatoř v Brně.

■ Od roku 1985 je členem činohry Slovenského národního divadla v Bratislavě.

■ V divadle a televizi účinkoval už jako chlapec.

■ V Česku je známý hlavně díky pořadu Zázraky přírody či seriálům Letiště a Ordinace v růžové zahradě.

Musím říct, že mě až tak nepřekvapuje, že jsou za vámi ochotní jezdit i lidé z Liberce, protože patříte ke Slovákům, kteří jsou v Česku velice populární. A to nejen proto, že zde mluvíte česky. Mimochodem jsem ale zaregistrovala, že právě vaše čeština některým lidem leží v žaludku.

Studoval jsem v Brně konzervatoř, takže češtinu jsem si zvykl používat už na škole. Zlobí se za to na mě spousta Slováků, ale i z Čech mi lidé píší, že je hrozné mě poslouchat, ať se na češtinu vykašlu a mluvím radši slovensky. Takže je to vlastně jedno. Když vám někdo nechce přát, vždycky si něco najde, a když vám chce přát, tak vám občas i nějakou tu chybičku odpustí. Teď už jsem ve věku, kdy si říkám, že je mi jedno, jestli se někomu něco líbí nebo nelíbí. Snažím se dělat svou práci, jak nejlíp umím; a jak říkal pan Werich: Televize není nepřítel, dá se vypnout. Takže ti, kterým se nelíbí moje čeština, můžou jednoduše přepnout kanál.

Mají podle vás tyhle negativní reakce nějaký objektivní důvod?

Ne, myslím, že nemají. Připadá mi to jako úplný nesmysl. Všichni vědí, že jsem Slovák a snažím se mluvit česky. To je jako kdyby Banderasovi v Americe vyčítali, že má španělský přízvuk. A hlavně to není o tom. Já jsem rád, když si rozumíme a víme, o čem mluvíme. Důležitá je podstata – o čem mluvíte. A ne jakým nářečím a s jakým přízvukem. Když říkáte bláboly, tak je úplně jedno, jakým jazykem.

Vraťme se tedy k filmům. Muzzikanti nejsou letos vaším jediným projektem. Na Slovensku jste si zahrál ve snímku Únos, který zachycuje podstatně kontroverznější téma – únos syna prezidenta Kováče, tedy skutečnou událost z devadesátých let.

Ano, film jde na Slovensku do kin ve stejnou dobu jako zde Muzzikanti. Zahrál jsem si tam Predsedu. Nebudu říkat kterého, protože všichni víme, o koho jde. (S únosem Michala Kováče mladšího v roce 1995 byl spojován tehdejší předseda slovenské vlády Vladimír Mečiar. Vina mu však nikdy nebyla prokázána, pozn. red.) Je to hodně zajímavý film, protože se zabývá tou nejhorší dobou, kdy byla politika propletená s mafií. Když byl pan Mečiar zastupující prezident, vyhlásil amnestii na celý případ únosu prezidentova syna, což je věc, která na Slovensku dodnes rezonuje. Všichni normální lidi chtějí, aby se tato amnestie zrušila. Byla totiž vydána na něco, co se ještě ani nevyšetřilo.

Devadesátá léta byla, pokud jde o propojení politiky, byznysu a různých nezákonných praktik, hodně divoká. Tahle doba má určitě ještě filmařům mnohé co nabídnout, nemyslíte?

Ano, hlavně by se všechny ty pochybné věci měly postupně odkrývat a zveřejňovat. Dnes už tady nikdo ničemu nevěří. Pořád se jenom mluví o tom, jak byla tehdy politika špinavá, ale stále není nikdo zavřený. Konkrétně tenhle film už měl vzniknout dávno, ale byly vyvíjeny jisté tlaky, které tomu bránily. Co je stoprocentní pravda, ale s jistotou dodnes nikdo neví, protože nikdy nebyla vyšetřena. Tak trochu doufám, že tento film napomůže, aby se spravedlnost prosadila a Mečiarovy amnestie byly zrušeny.

VIDEO: Trailer k filmu Únos Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

Jak na tuhle dobu vzpomínáte s odstupem vy?

Myslím, že byla hodně násilná a špinavá. To sice už dnes není tak patrné, ale mám pocit, že to gaunerství si jenom nasadilo bílé rukavičky.

Možná je to trochu zbytečná otázka, ale jak jste na tom dnes s důvěrou v politiky? Podpořil byste nějakého?

S podporou politiků je to stejné, jako když pomáháte někomu do sedla a dotyčný vás tou nohou, kterou jste mu drželi, odkopne, jakmile sedí. Pak odcválá dál a na vás už úplně kašle. Tohle se opakuje pokaždé. Proto se těmhle věcem snažím nepropůjčovat. Odmítl jsem volební kampaně i lidem, u kterých jsem si říkal, že by to možná i stálo za to. V konečném důsledku mě ale zklamali i ti. Takže už politikům moc nevěřím. Jednou jsem „půjčil tvář“ paní Radičové v předvolební kampani na její prezidentskou kandidaturu. Nakonec to celé nějak nedopadlo.

Politickou agitací umělec asi nemůže ani moc získat...

Ale ano, oni získají. A žijí si tady hezky. Je hrozné, že to tak rychle odpouštíme. Je hodně muzikantů i herců, kteří hrají na předvolebních akcích a dostanou za to hezké peníze. V tomhle ohledu získají. My ostatní na to rychle zapomeneme a pak s nimi hrajeme ve stejných seriálech a účinkujeme ve stejných show.

Je to něco, co obtížně skousáváte?

Někdy ano. Někdy je to hodně nepříjemné, že s takovým člověkem vystupuji, protože mu vlastně dávám kredit. Na druhou stranu si říkám, že vystupování v rámci nějakých programů by nemělo být politické. Víte, pokud člověk s nějakým politikem či stranou sympatizuje a fandí jim, tak je to jasné. Ale pokud si dá jenom zaplatit za to, že někomu zahraje na akci, udělá mu tím propagaci a pak přede mnou vypráví, že toho politika nesnáší, že to byl jen kšeft... Tak to pozor. Ano, já také vystupoval před politiky. Nemůžu jim totiž zakázat přijít do divadla. Ale je přeci něco jiného, když jdu někomu moderovat kampaň. To bych přeci měl být jeho sympatizant. Nechat si od politika zaplatit a bokem říkat, jak s ním nesouhlasím, to je pro mě pokrytectví.