VIDEO: Hejdovi odhalili v Maroku těla, útok opic odnesly jen sušenky

Výprava manželů Hejdových spolu s dalšími osobnostmi odstartovala minulou sobotu návštěvou letoviska Agadir. Postupně se všichni podívali do Marakéše, Fésu, Casablanky i do odlehlé pouště. "Pro mě byl neuvěřitelný den, kdy jsme jeli autobusem na tuhle poušť asi deset hodin, od základny jsme to vyjeli na velbloudech až na duny, bylo to hodně emocí. A spát na poušti je nejvíc," přiznal Míra Hejda, známý například z pořadu Limuzína na Óčku.

"Mně se líbilo i hlavní město Rabat, Marakéš, kde je tržnice, kterou by měl navštívit každý. Je toho moc, nezažila jsem nic, co by se mi tady nelíbilo," dodala moderátorka Zorka Hejdová, která si coby vášnivá fotografka všechno pečlivě dokumentovala.

V paměti jí prý zůstávají i tradiční barvírny kůže. "To bylo něco nezapomenutelného. Není to lehká práce, o to víc mají místní mou velkou úctu," doplnila Hejdová, která se stejně jako ostatní turisté musela v této části Fésu vyzbrojit mátou do nosu. To je totiž způsob, kterým lze zmírnit zapáchající holubí trus a kravskou moč, díky kterým je marocká kůže tak jemná.

Tu si moderátorka ostatně dlouho prohlížela, byť nakonec odešla s prázdnou. "Kasu drží manžel, a jak vidíte, nic nepořídil," smála se Hejdová.



Barvírna kůže v marockému Fésu. Jemnost zajišťuje holubí trus a kravská moč.

Méně se už smála během krátké zastávky u opic - makaků. Ve chvíli, kdy se snažila podělit o sušenky, které měla v ruce, přišel nečekaný útok ze stromu. Hladový makak si zkrátka přišel pro sušenky sám, zatímco vřískal snad na sto honů. "Bála jsem se jak malá holka. Holt opičky byly rychlejší než já. Aspoň že jim ty sušenky chutnaly."

Zajímavostí je, že Hejdovi vycestovali do Maroka bez snubních prstýnků. "Snubní prstýnky nemáme proto, abychom je neztratili. Blbý je, že ho Zorka ztratila už předtím," vysvětlil Hejda. "A Mírovi je velký. A pravda je taková, že je prostě nenosíme," mlžila dál Hejdová.

Oba se ale shodli, že manželství jejich život zatím nijak viditelně nezměnilo. Vše je tak, jak bylo. Jen nedaleko Prahy staví nový dům, v němž by měli bydlet ještě letos. "Moc se toho nezměnilo, spíš jsme pečetí stvrdili to, co mezi námi bylo už dlouho. Nemám pocit, že by se něco změnilo," říká Míra. "Hodně žen má pocit, že změnou příjmení ztrácí identitu, já ten pocit nemám, naopak bych řekla, že se mi příjmení Hejdová líbí víc než Kepková," doplnila svého manžela Zorka.



Opice - makak připravil Zorku Hejdovou v Maroku o sušenky.

Přestože pár měl hodně nabitý program, čas na koupání si vždycky našel. Ze všech bazénů, které v týdnu manželé potkali, jim utkvěl v hlavě ten nejledovější - nacházel se přímo uprostřed pouště. Smočili se i v Atlantském oceánu, který sice neměl ideální teplotu, ale osvěžení zajistil dokonalé.