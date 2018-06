Marlon Brando žije dietami

Podle Bosworthová se oba přátelé shodli na tom, že prakticky žádná dieta není stoprocentně účinná. "Vždycky se najde nějaká skulinka, která vám na kilech přidává, namísto toho, aby je naopak ubírala. Každopádně nejlepší dietou je zřejmě pohyb, ale kdo z nás dvou si ho může dovolit, respektive komu z nás se chce podstupovat fyzickou zátěž?" táže se Brando víceméně akademicky.Iniciátorem většiny telefonátů je, alespoň jak zjistila Patty, Marlon Brando. Zatímco hvězda stříbrného plátna se podle všeho při výběru diet spoléhá především na rozsáhlou nabídku internetu, královna televizních talk show se spíše přiklání k tradičním metodám, které se tradují z generace na generaci. "Internet je dozajista užitečná věc. Na druhou stranu tam může napsat skutečně kdokoliv cokoliv a když se některých zaručených diet budete držet opravdu poctivě, bude vás to všechno strádání stát spíš zdraví, než pár kil nadváhy dolů. Raději si proto nechám poradit od našich babiček, či maminek. Mám ta alespoň jistotu, že jde pokaždé o časem a generacemi prověřenou metodu," tvrdí na základě vlastních zkušeností Oprah.Marlon s tímto názorem ale zásadně nesouhlasí. Podle něho by se měly zkoušet další a další metody, jak se nadváhy zbavit. "Je to zapeklitá věc. Jednak nemůžete dělat všechno, o co byste stáli, protože to neudýcháte. A za druhé jste fyzicky opravdu nepříliš přitažliví. Každopádně jsme na straně nových metod, jak dosáhnout štíhlého těla. A to včetně různých pilulek a vitamínů. Jednou přece musí někdo lék, po kterém by se hublo, vymyslet. A já chci být u toho," vysvětluje svůj postoj Brando.