Marlon Brando čelí žalobě bývalé ženy

Kromě zmíněné sumy požaduje Ruizová i 100.000 dolarů na náklady spojené s podáním žaloby a také chce, aby jí Brando platil "přiměřené měsíční příspěvky".Ruizová strávila s Brandem téměř 14 let. V žalobě uvádí, že spolu začali žít 14. února 1988 poté, co se ona sama "vzdala svých cílů a jiných příležitostí, ze kterých by mohla mít prospěch v budoucím životě".V dokumentu se dále praví, že Ruizová "byla Brandovi společnicí, ochránkyní, spolupracovnicí, důvěrnicí a matkou jeho dětí, čímž uspokojovala všechny jeho osobní potřeby".Od prosince 2001 Brando podle žaloby "zastavil poskytování dohodnuté podpory a prostředků na výživu" Ruizové kromě příspěvků na jejich děti.Marlon Brando byl třikrát ženatý s herečkami Annou Kashfiovou, Mariou Castenadovou a Taritou Teripiovou a má celkem sedm dětí.