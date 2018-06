Poulíčková z Hlasu: Chci dokázat, že nejsem afektovaná a povrchní holka

Jaké jsou teď vztahy mezi finálovou čtyřkou?

Jsme úplně v pohodě. Žádná rivalita mezi námi není. Myslím, že jsme všichni natolik v pohodě, že víme, o co jde. Je to jenom soutěž, která nám sice život už nějak změnila, ale víc už asi nezmění. Jsme všichni rozumní.

Co je tvou silnou stránkou?

Doufám, že jsem předvedla v každém finálovém kole, že dokážu zazpívat odlišný styly muziky, i když jsem se nejvíc věnovala pop rocku, který je mému srdci nejbližší. Možná i to, že jsem už vyprofilovaná pro lidi, že už asi vědí, co potom ode mne můžou čekat v mé původní tvorbě.

Jsi jediná profesionální zpěvačka mezi finalisty, kteří se dostali až do Grandfinále. Je to pro tebe výhoda?

To nedokážu posoudit, uvidí se. Nemyslím si ale, že by to byla výhoda. Mám úplně stejné šance jako zbytek finalistů.

Jaké jsou pro tebe plusy a minusy Hlasu?

Minusy můžou být, že mě lidi stále vnímají jako afektovanou a povrchní holku, i když taková tedy rozhodně nejsem, což o sobě neříkám já sama, ale i moji kolegové. Doufám tedy, že jsem účastí v soutěži trochu změnila pohled na mě, protože bych byla nerada, abych byla takhle vnímána. Jsem opravdu normální holka a chci si jenom zpívat.

Když se v jednom z kol měly někomu věnovat písně, tvůj výběr padl na otce. Proč?

Tatínek je mým největším fanouškem a je to pochopitelné, protože jsem jeho dcera a protože každý ten úspěch většinou rodiče prožívají se svými dětmi.

Co v případě vítězství uděláš s výhrou?

Mně o ty peníze až tak nejde. Jde spíš o ten pocit, že jsem ve finále a užívám si to. Na vítězství nepomýšlím. Kdybych ale náhodou vyhrála, zařídila bych si domácí studio a vrhla bych se do vlastní tvorby. Udělala bych mejdan pro všechny finalisty, abychom se rozloučili jak se patří, a samozřejmě bych potěšila své blízké.

Grandfinále Hlasu ČeskoSlovenska V neděli 3. června zabojují o titul Hlas ČeskoSlovenska Markéta Poulíčková, Anna Veselovská, Ivanna Bagová a Miloš Novotný (více o postupu čtyřky zpěváků do Grandfinále čtěte zde). Ivanna Bagová, Markéta Poulíčková, Anna Veselovská a Miloš Novotný (8. vyřazování, Hlas ČeskoSlovenska, 28. května 2012) Vítěz pěvecké soutěže kromě smlouvy s vydavatelstvím Universal na nahrání alba získá také odměnu 100 tisíc eur.