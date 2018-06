Těhotná Markéta z Verony: Abych nebyla koule, cvičím a krotím se v jídle

Jedenáct let spolu, pak svatba. Nebojíte se, že se tím třeba vztah nabourá?

Nebojím. Oba jsme to vlastně tak chtěli a nikam nespěchali. S manželem Honzou jsme se poznali na Střední uměleckoprůmyslové škole a bydlíme spolu sedm let. Teď nám přibyl papír a za pár měsíců ještě miminko. Myslím si, že je vše, jak má být. Já nevím, jestli je to úplně ideální a snové, ale musím říct, že jsme šťastní. Ať už to bylo bez miminka, nebo bude s miminkem, které jsme tak trochu plánovali. Oběma je nám přes třicet a vyšlo nám to plánování potomka opravdu velmi rychle. Chtěla jsem si nejdřív užít svatbu, aby to byla velká party. Šla jsem tenkrát spát někdy v šest ráno, takže jsme tančili až do úsvitu, proto jsem ráda, že jsem tenkrát nebyla těhotná.

Když na vás koukám, těhotenství na vás moc poznat není.

Jsem v šestém měsíci a vidět to je. Jenže já mám ve zvyku pořád zatahovat břicho, abych nevypadala na fotkách či kameře tlustě. Už tam mám pěkného „milánka“. Pět kilo nahoře se pomalu projevuje. Chutě se mi opravdu změnily. Miluji teď hodně ovoce a sladké, ale krotím se, abych nebyla koule. Chodím cvičit, snažím se být aktivní a udržovat se.

Už víte, jestli to bude holčička, nebo chlapeček?

Co to bude, nevíme. Necháme se překvapit. Hlavní je, aby bylo miminko zdravé. Prozatím jsme si ani nevybrali jména. Na druhou stranu je to pro mě trošku výzva, jsem totiž šíleně zvědavý člověk. I paní doktorka mi dvakrát chtěla prozradit pohlaví, ale já si řekla, že to vydržím až do porodu. Překvapení to bude pro nás oba. Manžel bude u porodu, tedy pokud to zvládne a neomdlí.

Jak jste manželovi oznámila, že jste těhotná?

My jsme počali na svatební cestě na Novém Zélandu. Mně ke konci dovolené začalo být trošku divně. Hned mě napadlo, jestli nejsem těhotná a šla jsem si koupit těhotenský test. Byla jsem tak zvědavá, že jsem si ho udělala ještě na pláži na veřejných záchodcích. Byl pozitivní. Manžel na mě v tu dobu čekal ve vodě a už z dálky poznal, co se děje. Byla jsem trochu v šoku, zda vše zvládneme. Je mi sice přes třicet, ale pořád se necítím být na rodinu stoprocentně připravená. Snad se vše naučím a věřím na pudy a přirozené pochody.

Markéta Plecháčová

Prožíváte teď víc hudbu, když zpíváte?

Spíš se mi hůř dýchá a víc funím, ale užívám si vystoupení, protože jich mám před sebou už jen posledních pár. Pak budu mít volno. Nejsem na to vůbec zvyklá, protože čtrnáct let jsem pořád v jednom koloběhu, tak ten odpočinek před porodem bude pro mě něco nového. Ale dítě mi to vynahradí a asi odpočívat moc nebudu.

Vy připravujete nový projekt, který je o hodně klidnější.

Já na svém projektu MARQET pracuji už čtyři roky, od doby, kdy jsem žila v Londýně. To město mě hodně motivovalo a inspirovalo. Hudba, kterou připravuji, je od Verony jiná, jde spíše o popík smíchaný s prvky jazzu. Vše zpívám v angličtině. Budu vydávat desku a pomalu si to tak chystám spíš pro radost. S aranží a s živým vystupováním mi pomáhá parťák, multiinstrumentalista Luděk Fiala. Na leden chystám debutové album a v plánu je i zrod menší kapely, aby to bylo pěkně živé. Realizuji svoje nápady a choutky, co se týká hudby. Určitě v tom budu pokračovat i s prckem a uvidíme, co jak bude. Já vlastně teď vůbec nedokážu říct, co bude.

Markéta Plecháčová

Naplňuje vás hudba dua Verona? Protože v soukromí jste zcela jiná, klidná. To mi k diskotékovému trsání moc nesedí.

Hudba, kterou dělám s kolegou Petrem od mých sedmnácti, to je komerční projekt, co nás moc dobře živí čtrnáct let. Je pravda, že je mnoho lidí, kteří se o náš projekt nezajímají a mají nás zaškatulkované jako disko trysko. Přitom my už děláme celkem dlouho popík a klubové písničky. Ale je pravda, že publikum Verony chce prostě melodie a hity. Jinak jsem jiná, vyrostla jsem na soulu, jazzu, na hip hopu a teď si to vlastně realizuji. Tam nemám žádné mantinely, nejsem tím omezená, ale taky mě to neživí. Zatím je to jen ta radost. Uvidíme, co bude, až porodím.

Manžel Jan Plecháč je slavný designér. Navrhl už budoucí pokojíček, nebo je to ta proslulá kovářova kobyla?

Zatím ne, jsme ještě u té kovářovy kobyly.