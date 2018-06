Markéta Mayerová: Muži jsou pro ženy důležití, i když jim nerozumíme

„Muži jsou pro nás ženy důležití. Sama to nemám jinak. U mě má šanci ten, co má mozek, úsměv, smysl pro humor a pak to něco, co žádná z nás žen neumí pojmenovat,“ prozradila moderátorka, které na mužích nejvíce vadí, že jim vůbec nerozumí. „Asi jsem nedostala do vínku umět pochopit jejich myšlení. Místo abych vzala na vědomí, že jsou úplně jiní než ženy, tak si pořád říkám, že to nebude tak moc jiné. Ale ono je.“

Ač Markéta Mayerová v minulosti moderovala pořad, kde pomáhala lidem se seznamováním, sama to má v soukromí o dost složitější. „Jsem člověk, který se stydí. Prostě klasika, kovářova kobyla chodí bosa a já jsem toho rázným příkladem. Při seznámení s mužem svých snů klopím oči a tvářím se jako pako,“ říká.

A jak to má dnes moderátorka se Slávkem Bourou, se kterým strávila sedmnáct let v manželství? „Nemáme mezi sebou žádné rozepře, dokonce spolu stále moderujeme a pojí nás především výchova naší společné dcery Agáty. Manželství nám nevydrželo, byli jsme totiž stále spolu, jak v práci, tak v soukromí a to nedělá nikdy dobrotu,“ dodala.

Moderátorka přiznává, že nyní nejraději tráví čas ve společnosti své maminky, kterou obdivuje. „Těší mě její společnost. Je to úžasná a inspirující žena. Občas ji vezmu na nějakou afterparty, aby pochopila, jak mám těžký život. Do společnosti spolu totiž moc nechodíme. Raději vyrazíme na výlet,“ vysvětlila.