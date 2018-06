Markéta Mayerová a Slávek Boura se rozvádějí

Manželská krize trvá již delší dobu a pár ji nedokázal překonat. "Je to už dlouhodobější věc. Prostě nám to přestalo klapat," dodal Boura s tím, že na průběhu rozvodu se nyní domlouvají a podrobnosti uvedou v oficiálním prohlášení, které brzy vydají.

O problémech ve vztahu dvojice, kterou proslavilo společné moderování Snídaně s Novou i uvádění dalších společných pořadů, nevěděli ani jejich přátelé a kolegové. "Já jsem se to dozvěděl až z tisku, a to jsme teď se Slávkem byli pracovně na nějaké akci a nezmínil se ani slůvkem," řekl iDNES.cz zpěvák Martin France, kterého s párem pojí několikaleté přátelství.



Slávek Boura a Markéta Mayerová si už jako manželé nerozumějí.

"S Markétou jsem nedávno taky mluvil, a když jsem říkal, ať pozdravuje Slávka, tak odpověděla, že ´toho pána pozdraví, pokud se objeví´," dodal France a nepřímo tak naznačil, že manželé a rodiče osmileté dcery Agáty už spolu nežijí.

Společnému shledání se ale Slávek Boura a Markéta Mayerová nevyhnou. Už ve čtvrtek večer mají moderovat party společenského magazínu, který provozují. V pondělí se pak potkají v paláci Hybernia na další společné akci, kterou budou uvádět.

"Myslím, že by byla škoda, kdyby se rozešli i profesně, protože jako dvojka jsou výborní moderátoři. Jakmile by začali sami, mohlo by jim to uškodit," myslí si Martin France.