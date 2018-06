Markéta má šanci být Miss Europe

Markéta Divišová - dívka č. 9, Jinonice, 20 let, studentka, státní jazyková škola, obor angličtina, španělština Míry: 173cm (87-61-92). Proč jste se přihlásila do soutěže Miss? Nepřihlásila jsem se já, přihlásil mě přítel a maminka, všichni už mě dlouho přemlouvali, takže jsem to zkusila. Čeho si na sobě nejvíc ceníte? Asi bych nikdy nikomu neublížila. Čeho si nejvíc ceníte na mužích? Chytrosti. Odsuzujete modelky, které se nechaly nafotit do erotického časopisu? Neodsuzuji je, ale sama bych to nikdy neudělala.