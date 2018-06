Konvičková uspěla v Londýně jako modelka, vybrali si ji do kampaně

Nedávná pětidenní návštěva britské metropole měla pro Markétu Konvičkovou být spíše soukromou poznávací cestou. Náhoda ale chtěla, že v Londýně byla zrovna v okamžiku, kdy probíhal casting na tváře jisté britské módní značky, o níž zatím zpěvačka z taktických důvodů mlčí. Důvod je pochopitelný - i přes konkurenci profesionálních modelek byla pro zástupce firmy nejpřitažlivější.

Markéta Konvičková v Londýně.

"Šlo v podstatě o zkušební snímky nové jarní kolekce. Měla jsem na sobě šaty různých barev, takže to bylo spíše takové módní rozmazlování než nějaká divočina, což se mi líbilo. Později jsem slyšela, že fotograf ocenil, že jsem před objektivem přirozená," řekla iDNES.cz Konvičková s tím, že se její snímky nakonec líbily nejvíc.

Jestli ale pro kampaň poslouží již pořízené fotografie, nebo bude muset fotit nové, zatím netuší. "To se uvidí. Teď je to ve fázi, kdy snímky budou posuzovat další lidé, kteří následně rozhodnou, jak bude konečná kampaň vypadat."

Doposud koketovala Markéta Konvičková s modelingem hlavně v rámci propagačních fotografií.

O samotném modelingu se Markéta vyjadřuje jako o "příjemné únikové cestě". Jak sama říká, daleko pyšnější by byla na úspěch v konkurzu na nový londýnský muzikál. I tak je ale ráda, že uspěla i v jiném odvětví. "Byla to příjemná práce, kterou jsem si vyzkoušela už loni, kdy jsem propagovala produkt na hubnutí. Navíc je za to hezký honorář. Peníze sice ještě spravují rodiče, ale jednou se budou hodit," směje se Konvičková, jež do plnoletosti vstoupí už v květnu.

Nyní zpěvačka soustředí síly právě na narozeninový koncert, který bude spojen s interaktivitou - na party, kterou uspořádá, představí i tři duety a její fanoušci následně rozhodnou, ke kterému se natočí videoklip a v jakém jazyce. Ve hře je kromě češtiny i slovenština a angličtina.