Recept na štíhlost Markéty Konvičkové: jídlo každé 3 hodiny a jóga

Markéta Konvičková má ráda především bikram jógu, která se cvičí v sále vyhřátém na 42°C.

„Bikram jógu jsem objevila asi před 3 lety a nedám na ni dopustit. Vedro mi sice úplně nevyhovuje, ale při bikram józe se očistíte, proměníte, získáte novou energii a vůbec nepřemýšlíte o práci. Je to trošku i rituál, psychicky se dostanete do pohody," říká Konvičková, která ale poslední dobou cvičení zanedbávala kvůli škole.

„Teď jsem bohužel kvůli vysoké škole, která mě hodně zaměstnává, vynechala asi půl roku. Naštěstí pořád někde lítám, chodím na procházky a s pejskem, tak se jo-jo efekt nedostavil."

Proti nabrání váhy jí pomohla taky pravidelná strava.

„Snažím se pravidelně jíst, každé tři hodiny a přibližně pětkrát denně, podle toho, kdy vstanu a kdy jdu spát," popisuje Konvičková.

V jídle ale nevynechává ani maso ani cukry. „Jím úplně normálně, ale poloviční porce. Ráno si dám například místo obvyklých dvou chlebů se šunkou a sýrem už jenom jeden. Potom sním třeba banán a svačinu. Oběd je moje slavnost, to si dám cokoliv, klidně halušky nebo segedínský guláš. Odpoledne se už držím, sním nějaký salát, ovoce, zeleninu a samozřejmě se snažím pít hodně vody. Taky mám občas chutě na sladké, prostě hřeším. Jednou za dva měsíce mám den, kdy jím jenom sladké. Opravdu takový den D, kdy mě to popadne a sním celou Nutellu," popsala zpěvačka, která se právě chystá odletět zpívat do Řecka a k tomu točí vánoční desku.