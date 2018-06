Těhotnou Decastelo by na Óčku chtěla nahradit Konvičková

"Móda a muzika šly vždycky dohromady. A tak by mě moderování Styllissima hodně bavilo," uvedla zpěvačka Markéta Konvičková v oficiální tiskové zprávě.

Přestože to může vypadat, že by se Eva Decastelo měla začít o svůj pořad bát, opak je pravdou. Česká hudební stanice chce mít pouze jistotu, že se natáčení pořadu o módě zastaví ani v době, kdy Decastelo očekává narození druhého dítěte.

Těhotná Eva Decastelo

"Natáčíme sice díly dopředu, ale člověk nikdy neví, co se může stát. I když je Styllissimo čtrnáctideník, nikdy nemůže být jistota, že všechno klapne. Óčko mi v tomhle vychází vstříc, pokud by se na obrazovce objevil někdo jiný, bylo by to jen na několik dílů," řekla iDNES.cz Eva Decastelo, která je v osmém měsíci těhotenství.

Podle informací iDNES.cz prošly kamerovými zkouškami na Óčku především moderátorky rozhlasových stanic. Jedinou veřejně známou osobností byla kromě Konvičkové modelka Nikol Moravcová, kterou do studia poslala samotná Eva. "Byl to můj tip. Myslím, že je Nikol schopná holka, tak proč si ji nevyzkoušet," dodala moderátorka.

Nikol Moravcová

Eva Decastelo si v důsledku blížícího se porodu pojistila i jiné pracovní projekty. A to i přesto, že si je smluvila v těsné blízkosti vypočítaného termínu. "Je to práce mojí manažerky, která mi zajistila práci týden před stanoveným porodem a dva týdny po něm. Nevím, jak to nakonec bude, ale jsme domluveny s Gábinou Partyšovou, že mi v případě potřeby vyjde vstříc a kšefty vezme za mě. Uvidíme, jak to nakonec bude," uzavírá Eva Decastelo, která po synovi Michalovi očekává narození dcery Zuzanky.