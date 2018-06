Doufám, že na svou čivavu ulovím chlapa, říká nezadaná Konvičková

"Muži v mém životě nezastávají teď moc velké místo. Hrozně mě zaměstnává vysoká škola, do toho koncerty. Takže já jsem buď zavřená doma a učím se, nebo cestuji a učím se. Ale pořídila jsem si malinkatého pejska, čivavu. Takže se mám o koho starat," řekla iDNES.cz zpěvačka.

"Bydlím sama na bytě v Ostravě, kvůli tomu studiu, takže jsme tam dvě takové cácorky zavřené a je nám krásně. Je to miminko malinkaté. Myslím si, že když se budeme někde promenádovat spolu, tak muži by dvě blondýny brali, ne?" prohlásila Konvičková.

Zpěvačka se ukázala na představení finalistů soutěže Muž roku 2014. Jako porotkyně pomůže v srpnu vybrat toho nejlepšího (více o soutěžících zde). A jaký je vlastně její typ?

"Jsem spíše na blonďáky. V Muži roku jich není moc, ale myslím si, že holka, která by se ráda podívala na krásné chlapce, by měla určitě pastvu pro oči," míní blondýnka.

"Člověk kupuje očima. Takže to první, co vás zaujme, je vzhled, potom charizma, jak mluví nebo jak se chová. To jsou fakt krásný kluci, kteří se učí mluvit, vystupovat, ale já jim hrozně fandím, protože se odhodlali a musí to stát spoustu energie přihlásit se a jít mezi novináře a najednou se musí ukazovat," dodala.