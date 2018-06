Markéta z Verony: S přítelem jsme umělci, ale jsme úplně normální

„Potkali jsme se na Umprumce, oba máme vztah k výtvarnému umění. Sice se tím neživím, ale hrozně ráda sleduji trendy designu a mám hrozně ráda výstavy. Hudba je sice jiné odvětví, ale také je to umění. Oba jsme kreativní lidé a asi v tom si hodně rozumíme,“ říká zpěvačka.

Markéta začala zpívat a vystupovat už v 17 letech. Její přítel je uznávaný a oceňovaný designér. Přesto oba dva pořád stojí pevně nohama na zemi.

„My ale úspěch tak nějak nebereme. Je spousta mnohem šikovnějších, úspěšnějších lidí, než jsme zrovna my. My jsme oba normální, si myslím. Nepřipadáme si jako hvězdy nebo celebrity. Ani se o to nijak nesnažíme. Honza začal být úspěšný díky produktům, které dělá s kolegou Henrym Wielgusem. Takže za něj mluví hlavně práce,“ prohlásila.

„Je pravda, že asi z Honzova pohledu není snadné mít zpěvačku, která se prezentuje na pódiu a víkend co víkend někde zpívá. Na začátku říkal, že to bylo pro něj docela těžké. Ale po těch letech to bereme už tak nějak normálně.“



Dvojice miluje nakupování. Plecháč coby designér má rád jednodušší kousky a tím nakazil i přítelkyni.

„Nakupujeme rádi oba. Když jsou peníze a čas, rádi vyrazíme třeba do Londýna. Teď máme letenky do New Yorku, tak se tam těšíme, že si tam něco hezkého nakoupíme. Nejsem ale ten typ ženské, že bych si něco zkoušela hodinu a tak. Já ráda projdu, hned vidím, co mě zaujalo. Není to se mnou tak hrozné. Aspoň doufám,“ prohlásila zpěvačka.

Jan Plecháč (vpravo) a Henry Wielgus Markéta Jakšlová a Peter Fidler při nahrávání nového singlu

Jejich vztah vydržel také díky tomu, že mají společné priority. „Baví nás dobré jídlo, cestování za dobrým jídlem. Takové ty hezké věci. Ani jeden z nás třeba nechtěl brzy rodinu. V těch základních věcech jsme se potkali. My jsme spolu vlastně vyspěli. Někdo se rozdělí, my jsme se tak nějak pořád potkávali,“ prozradila Jakšlová.

Přítel i rodina zpěvačku při skládání písní inspirují. Plecháč se ale zatím písničky napsané vyloženě pro něj nedočkal. Stejně tak si ona musí počkat. „Honza konkrétně pro mě zatím nic nevyrobil. Ale některé produkty už máme doma. Postupně konečně zařizujeme náš byt, kde bydlíme šest let. Jak se říká: Kovářova kobyla... tak to jsme doma měli také,“ dodala.