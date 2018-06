V práci mi Karel chybí, říká Fialová o Voříškovi, který podává žalobu

"To, že osm let byl jeden z lidí, na které jsem se do práce opravdu těšila a kterého najednou nepotkávám, je samozřejmě výrazná změna k horšímu. Alespoň pro mě. Na druhou stranu jsou věci, které člověk musí brát tak, jak jsou a profesionálně. Ten zával práce byl naštěstí takový, abych o tom nemusela moc přemýšlet, nebo abych to nemusela tolik prožívat," řekla iDNES.cz Markéta Fialová.

S Voříškem je prý stále v kontaktu. Ve snaze očistit své jméno vynakládá veškeré úsilí. "Karel tu situaci nese statečně, pragmaticky, ve spojení jsme samozřejmě pořád. To naše setkávání je v tuto chvíli na bázi přátelské. V řádu dnů podává Karel žalobu a v tu chvíli se rozjedou další jednání. On je s Novou stále v kontaktu, především s panem ředitelem," doplnila Fialová, jejíž slova potvrdil na tiskové konference Novy i její generální ředitel Jan Andruško.

Moderátoři Televizních novin Markéta Fialová a Karel Voříšek

Karel Voříšek zmizel z obrazovky Novy v listopadu. Tehdy se objevily zprávy, podle nichž měl oblíbený moderátor v 80. letech předsedat fakultní organizaci Socialistického svazu mládeže. V rámci této funkce měl prý zároveň informovat StB pod krycím jménem Renda (více zde).

"Karel nás ujistil, že se toto nařčení nezakládá na pravdě. Obvinění je to však natolik závažné, že jsme se dohodli, že je potřeba, aby se bránil soudní cestou a očistil se. To je pro Karla v současné době prioritou, a proto ho dočasně uvolňujeme z vysílání," uvedla tehdy Marie Fianová z oddělení PR a komunikace TV Nova.

Markéta Fialová musela být kvůli vzniklé situaci měsíc mimo obrazovku. Do vysílání se vrátila s prezidentskými speciály a poté i v rámci Televizních novin, které nyní moderuje v pátek a sobotu sama.

Markéta Fialová

Ve středu provede i posledním speciálem Televizních novin Cesta na Hrad, na který se podle svých slov velmi těší.

"Tyhle duely jsou pro mě obrovská zkušenost. Uvědomila jsem si, že do té doby jsem dělala pouze rozhovory 'face to face', ale tohle je opravdu něco jiného. Najednou jsem měla ve studiu toho nejkonzervativnějšího s nejméně konformním, nejstaršího se zkušenostmi s tím nejmladším nebo naopak dvě dámy, které mezi sebou jenom hezky souhlasily. Na ten závěrečný duel, který mě čeká, se ale těším asi nejvíc. Myslím, že to bude souboj osobností a nikoliv takové to politikaření," uzavírá Markéta Fialová.