Markéta Divišová ukázala podprsenku

Úspěšná modelka Markéta Divišová na charitativní akci nesměla chybět. Rozhodla se dráždit po svém a oblékla si bílou průhlednou věc, které naše maminky říkají "blůzička". Ne, že by jí k černým úzkým kalhotám neslušela, ale jenom, pokud nevidíme ty rudé kozačky. Markéta si měla vybrat buď jedno, nebo druhé. Oba kousky jsou až příliš výrazné na to, aby se na fotce nepraly o pozornost.

Zpěvačka a bývalá účastnice soutěže Superstar Klára Zaňková v oblékání stále trošku tápe. Řekla bych, že od hlavy k pásku je model moc pěkný - sladěné doplňky, tričko odpovídající délky neodhalující nic, co nikdo nechce vidět a zajímavý účes, který Kláře sluší (čelenky jsou teď 'horké zboží'). Zbytek už se moc nepovedl. Černé sandálky si stěžují, že na ně táhne, a to ze dvou důvodů - venku ještě není počasí na otevřené boty a Klářiny kalhoty jsou příliš krátké. Kdyby botkám koukala jen špička, pěkně by se prodloužila i Klářina silueta a spokojení by byli všichni.

Renata Langmannová má krásnou postavu, a proto si může dovolit jinak rozšiřující bílou. Vzhledem k tomu, že v Jaroměři moderovala úplně poprvé, můžeme výběru barvy přiznat i trochu symbolický význam. Bílý kalhotový kostým byl spíše volnějšího střihu, šmrnc se mu Renata pokusila dát pupíkem vykukujícím pod sakem. Sáčko bych určitě zvolila delší, protože odhalená břicha už nejsou takový hit jako kdysi. Jinak chválím pěkné doplňky v podobě roztomilých botiček a hodinek s širokým páskem.

