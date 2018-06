Divišová 10 let po Miss: modeling vyměnila za studium a rodinu

Za deset let stihla Markéta Divišová využít všech příležitostí, které jí třetí místo v soutěži krásy přineslo. Modelkou ale zůstat nechtěla. Lákalo ji návrhářství, nakonec se ale rozhodla pro studium sociální a masové komunikace na univerzitě J. A. Komenského.

Markéta Divišová v roce 2003, kdy byla korunována 2. vicemiss ČR Markéta Fuxová Divišová 10 let po účasti v soutěži Miss ČR

"Jak šel čas, ze studentky se postupně stala manželka a brzy na to i maminka krásné a roztomilé Natálky. Přes všechny ty nádhery, co jsem měla možnost poznat, musím říct, že porodit zdravé děťátko je ta nejkrásnější věc na světě, alespoň pro mne," říká spokojená maminka, která od manžela přijala příjmení Fuxová.

Stres z přehlídek vyměnila za stres ze zkoušek a ten největší ji právě teď čeká. V květnu jde ke státní závěrečné zkoušce. "Doufám, že zkoušky úspěšně složím, protože bych chtěla ještě nastoupit na dvouleté navazující magisterské studium,“ říká.

S malým dítětem není studium snadné, zvlášť když je manžel pracovně vytížený. "Tomáš v této době věnuje mnoho času nové inzertní televizi, takže je v práci prakticky od rána do večera. Ale pomáhá mi, kdykoliv je to alespoň trochu možné. Je to skvělý manžel i táta," pochvaluje si Markéta Fuxová Divišová a už přemýšlí o dalším přírůstku do rodiny.

"Druhé miminko určitě chceme, ale teď je ještě čas. Chci se Natálce věnovat na sto procent," říká.