Mark Wahlberg lituje roli pornoherce. Snad mi Bůh odpustí, říká

„Snad je bůh filmový fanoušek a odpouští, protože jsem v minulosti udělal několik špatných rozhodnutí. Hříšné noci jsou na vrcholu pomyslného žebříčku,“ řekl herec o natáčení snímku, který byl jeho teprve pátým celovečerním filmem a jenž nabízí pohled do zákulisí kalifornského pornoprůmyslu 70. let.

Dirka Digglera, který se díky svému mimořádnému obdaření stal oblíbenou hvězdou pornografických filmů, ale kvůli lásce k drogám a alkoholu zase rychle spadl na dno, měl původně hrát Leonardo DiCaprio (42). Ten však ve stejnou dobu dostal nabídku na hlavní roli ve filmu Titanic.



Mark Wahlberg později vysvětlil, že nyní by i s ohledem na rodinu a víru zřejmě roli nevzal.

„Nechci tím nějak ohrozit svou kariéru, ale už beru v potaz i jiné věci. Jsem trochu starší a moudřejší. Dalším důvodem je, jak mám vysvětlit ten film a jeho obsah svým dětem,“ dodal pro magazín People.

Herec se netají tím, že byl ve 13 letech závislý na kokainu a také holdoval alkoholu. Když mu bylo 25, byl obviněn z toho, že se svými přáteli házel kameny na vietnamské spolužáky a křičeli na ně rasistické nadávky. Jednoho z nich málem ubili k smrti. Kvůli tomu strávil 45 dní ve vězení.

„Mnoho lidí se obrátí k Bohu, když se dostanou do nesnází. Když jsem tehdy slyšel, jak se za mnou zavírají dveře vězeňské cely, věděl jsem, že je to pro mě nový začátek. Cítím, že jsem udělal chyby. Kdyby šel čas vzít zpět, udělal bych některé věci jinak. Snažím se to teď napravit,“ řekl herec s tím, že Vietnamci, kterého napadl, se v roce 2016 omluvil.

Herec Mark Wahlberg s rodinou u své hvězdy na hollywoodském chodníku slávy (2010)

Pro herce, který dříve vystupoval jako zpěvák Marky Mark, je prý důležité, aby si rozuměl s mladými lidmi. Chce jim ukázat, že jde změnit svůj život a obrátit ho v něco pozitivního.

„Díky mé minulosti se se mnou mohou mladí lidé identifikovat,“ míní Wahlberg, který nyní chodí spát každý den v půl osmé večer, každé ráno se modlí a pravidelně chodí do kostela.