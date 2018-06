Mark Wahlberg si v 42 letech dodělal maturitu, studoval on-line

"Nechci, aby mi děti říkaly: 'Ty jsi to neudělal, proč musím já?' Všechny se totiž v budoucnosti chtějí věnovat práci, která vyžaduje vzdělání," řekl pro magazín People Wahlberg, který má s manželkou čtyři děti.

Herec v minulosti střední školu nedodělal a jako mladík dokonce seděl ve vězení za pokus o vraždu. Podle listu The Huffington Post zvolil si on-line studium a učil se každou volnou chvíli i během přestávek mezi natáčením.

"Je to také obrovská úleva a pocit zadostiučinění. Až jsem si sám říkal, proč jsem to nedělal v době, kdy jsem byl mladý. Bylo to teď mnohem těžší vrátit se a snažit se splnit všechny ty těžké úkoly," dodal herec, který prý měl největší problémy s matematikou.

Wahlberg ale chce ve studiu pokračovat. Bude se sice vyhýbat oborům, které vyžadují matematiku, ale rád by studoval alespoň film na soukromé vysoké škole University of Southern California.