Herce z Glee zatkli kvůli dětské pornografii. Udala ho expřítelkyně

Policie uvedla, že v jeho počítači našla stovky snímků s dětskou pornografií. A už nyní to vypadá, že by herec mohl jít do vězení minimálně na pět let. A to ještě ani nestanul před soudem.

Po zatčení strávil Mark několik hodin na policejní stanici a byl propuštěn o půl třetí ráno po zaplacení kauce dvaceti tisíc dolarů. K soudu bude předvolán dvaadvacátého ledna, kdy začne jeho soudní proces.

Policie také uvedla, že do domu herce musela vniknout násilím, protože je nechtěl pustit dovnitř. A nejdřív si ověřila, zda ho bývalá partnerka neudala schválně kvůli pomstě z rozchodu.

Salling se proslavil především účinkováním v seriálu Glee, kde si zahrál poprvé v roce 2008. Na televizních obrazovkách se ale objevil o několik let dříve už v roce 1996, kdy si zahrál po boku herečky Naomi Wattsonové ve filmu Kukuřičné děti IV.