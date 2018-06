Mark Owen z Take That se oženil, Robbie Williams se na obřadu neukázal

Sedmatřicetiletý zpěvák Mark Owen si vzal o čtyři roky mladší herečku Emmu Fergusonovou, se kterou je zasnouben od roku 2006 a má s ní už dvě děti - tříletého Elwooda Jacka a roční Willow Rose.

Svatba se konala v kostele v městečku Cawdor. Ženich přijel do kostela v doprovodu ostatních členů Take That. Gary Barlow, Howard Donald a Jason Orange mávali asi stovce fanynek, které se na místě sešly v naději, že zahlédnou svůj idol naposled za svobodna.

Emma Fergusonová dorazila do kostela téměř o hodinu později než její nastávající v doprovodu dvou družiček. Manžele při odchodu z kostela zasypaly lístky růží a konfety. Hostina pro padesát hostů se pak konala daleko od všech zvědavců na nedalekém hradu ze čtrnáctého století.

Bývalý člen skupiny Take That Robbie Williams se na obřadu neukázal, ačkoli se nechal nedávno slyšet, že jsou Take That opět přátelé a že uvažuje o návratu. "Doufám, že budeme spolu zase pracovat," řekl Robbie Williams v rozhovoru pro BBC. Žádné konkrétní plány však nesdělil. Teď se soustředí hlavně na svůj sólový návrat po letech boje s alkoholem a drogami. - čtěte také Robbie Williams málem zemřel jako Jackson. Teď se chce oženit a usadit

Podle deníku The Sun se ovšem několik fanynek nechalo slyšet, že Robbieho zahlédly vcházet do kostela zadním vchodem. Pokud to opravdu byl on, dal si hodně záležet na tom, aby ho nezachytily fotoaparáty.

Take That, kteří ohlásili comeback v roce 2006 mají za sebou úspěšný rok. Jejich turné Circus bylo vyprodané za pět hodin, což je podle deníku Daily Mail nejrychlejší prodej lístků v britské historii.

Mark Owen měl po rozpadu skupiny úspěch i jako sólový zpěvák a v roce 2002 vyhrál reality show Big Brother, v níž soutěžily samé celebrity.