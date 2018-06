Mark Owen z Take That přiznal nevěru a závislost na alkoholu

Owen pro The Sun uvedl, že byl své partnerce Emmě během pětiletého vztahu minimálně desetkrát dlouhodobě nevěrný. Kolik prožil vztahů na jednu noc, si údajně již ani nepamatuje.

Jedna z jeho milostných aférek, vztah s o 14 let mladší finanční expertkou, trvala pět let a neskončila prý, ani když mu Emma porodila děti, ani když si ji na podzim roku 2009 přivedl k oltáři. "Byl jsem úplný idiot. Je to moje chyba, nikdo jiný nenese vinu," řekl osmatřicetiletý zpěvák. O jeho milostných pletkách, které prožíval často na koncertních turné, prý nevěděli členové jeho kapely ani jiní přátelé.

V rozhovoru také uvedl, že je již nejméně deset let závislý na alkoholu. Tip na odvykací kliniku dostal prý od svého bývalého kolegy z Take That Robbieho Williamse, který měl také problémy s pitím a drogami.

"V posledních deseti letech jsem se opíjel. ... Nechtěl jsem pít přes den, ale když šly děti spát, tak jsem otevřel flašku a celou ji vypil. .. Byl jsem pitomec," konstatoval Owen. Owen, přezdívaný Babe podle jedné z písniček Take That, žil se svou partnerkou Emmou pět let, než si ji loni na podzim vzal. Mají spolu dvě děti.

Take That je britská skupina založená v roce 1991. O čtyři roky později, když z kapely odešel Robbie Williams, se Take That rozpadli. V roce 2005 se opět dali dohromady, vydali album Beautiful World a jejich singl Shine triumfoval na Brit Awards 2008. Skupinu v současné době tvoří Gary Barlow, Mark Owen, Howard Donald a Jason Orange.