Mark Owen z Take That je potřetí otcem, narodila se mu dcera

Fox India je již třetím dítětem čtyřicetiletého hudebníka a jeho manželky. Mají spolu už šestiletého syna Elwooda a čtyřletou dceru Willow.

"Mark, Emma, Elwood a Willow jsou nadšení, že mohou oznámit příchod nového člena do jejich klanu, narodila se jim nádherná holčička Fox India Owenová… Rádi by poděkovali všem svým kamarádům a přátelům za úžasné vzkazy," oznámil mluvčí skupiny Take That.

Owen je rád, že porod dcery stihl ještě před olympiádou, na které má s Take That vystoupit. Jeho kolega Robbie Williams raději kvůli narození prvního potomka účast na prestižní události zrušil (více čtěte zde).

Robbie Williams s manželkou Gary Barlow s těhotnou manželkou

Dítě čeká i další člen Take That Gary Barlow. I jeho žena Dawn má rodit v srpnu. Barlow bude už čtyřnásobným otcem.